Bolivia: la Justicia confirmó la sentencia de diez años de cárcel para Jeanine Áñez

La Justicia de Bolivia ratificó la sentencia de diez años de prisión impuesta a Jeanine Áñez, dentro del denominado caso Golpe II, uno de los expedientes que investiga sus acciones antes de llegar al poder.

La ex presidenta de facto fue declarada culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

La Fiscalía la acusó de asumir la titularidad del Senado y, en consecuencia, la Presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, sin cumplir requisitos constitucionales.

La propia Áñez se expresó sobre la última decisión judicial en Twitter: «Los vocales Rojas y Castro, por instrucción del Movimiento Al Socialismo (MAS, el partido gobernante), ratifican vulneración de todos mis derechos como expresidente de Bolivia negando el juicio de responsabilidades que ordena la Constitución».

«El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia será responsable del quiebre total del Estado de Derecho o su reposición«, apuntó Áñez, que tiene seis procesos abiertos en la justicia.

Los otros condenados

Las otras personas que fueron juzgadas por el caso Golpe II también recibieron la ratificación de la sentencia.



Así, el excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, y el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, también siguen condenados a diez años de cárcel, aunque en rebeldía por estar prófugos.



Los otros sentenciados por este caso son el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Gustavo Arce (dos años de prisión); el ex comandante del Ejército, Pastor Mendieta (tres años); el ex inspector general del Alto Mando, Jorge Fernández, y el general Sergio Orellana, exjefe del Departamento III de Operaciones, ambos condenados a cuatro años.