Avellaneda: Verónica Juárez fue repudiada en las redes sociales al anunciar su incorporación a la lista de unidad del PJ local

Tal como en exclusiva lo anunciamos desde El Sindical, respecto al rejunte que es la lista de unidad en Avellaneda donde se priorizaron los «negocios» de las autoridades por sobre el bien común, las redes sociales que son un termómetro social, reflejaron el repudio que sienten los vecinos por los dirigentes políticos locales.

La gente ya no come vidrio ni son tontos, ven las publicaciones de los dirigentes y sus familiares, saben que muchos no pueden justificar ni por casualidad su patrimonio, sumado a que en Avellaneda tenemos políticos que salieron de barrios muy humildes y hoy viven en lujosas propiedades, con varios vehículos, propiedades y cuentas millonarias, esto aplica a varios de la «oposición» también.

Señores políticos empiecen a prestar atención a los vecinos, sean auténticos porque eso de ir detrás de cualquiera no suma votos y el dinero que viene, también así se va.

Antes que alguien se moleste, no es mi muro, no son mis seguidores, pero es evidente que hay políticos que causan malestar entre los vecinos.