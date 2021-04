Avellaneda: Siguen los robos violentos de los motochorros, inseguridad total

Y otro robo más y van de motochorros que se adueñaron de las calles de Avellaneda, todos los días se conocen nuevos ataques, pero lo insólito es que en Gerli, los robos sean a diario, en la misma zona y siempre buscan celulares, a pesar de las denuncias que no paran el jefe de la comisaría 6ta el Comisario Juan Pablo Barberis, el jefe del Comando de Patrullas de Avellaneda Subcomisario Javier David Bibiano y el jefe de estación y responsable de la policía en el municipio Comisario Mayor Gregorio Martínez, siguen paveando.

Se ha denunciado en Asuntos Internos y en la justicia local la inacción o connivencia policial con los delitos que son reiterados y que se cometen a la vista de todos, pero parecería que no es una prioridad la seguridad, los bienes, la integridad física y la vida de los ciudadanos.

El otro gran responsable es el impresentable intendente de Avellaneda Alejo Chornobroff también denunciado por incumplimiento de sus funciones y obligaciones, en el video donde se cometió el nuevo delito, se puede apreciar la intersección de las calles Nazar y Tapalqué, en el lugar hace años hay una cámara municipal de adorno porque nunca se previno nada, bajo ese domo asesinaron a un vecino motochorros en un robo, volaron un auto en un atentado a un periodista, han robado propiedades con y sin gente en su interior, robaron autos, motos y celulares a vecinos que iban a trabajar o hacían compras. A la fecha nadie sabe si esa cámara de seguridad funciona y nada cambia. Los golpes que recibió el adolescente podrían tener consecuencias para su salud.

¿Tendrá que morir otro vecinos?, desde este medio hacemos responsables hoy 5 de abril, al Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires por no controlar a los jefes policiales que son ineficientes o corruptos, al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, por el mal desempeño de los fiscales a su cargo que no investigan las denuncias que involucran a políticos y que hacen un abuso de la aplicación del Art.161 C.P.P, al intendente Alejo Chornobroff por incumplimiento en los deberes de funcionario público, por ser el municipio el que eligió al jefe de estación policial y a los Comisarios de Avellaneda, por ser el responsable del Centro de Monitoreo Municipal, pero especialmente por sostener durante tantos años y con tantos muertos por la inseguridad a dos funcionarios que no funcionan, Mónica Ghirelli y Marcelo Rey.