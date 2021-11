Avellaneda: Mega allanamientos por robos reiterados en entraderas

La policía bonaerense realizó varios allanamientos para desarticular una banda delictiva dedicada a robos reiterados en la zona, se recuperaron objetos robados, se secuestraron drogas y réplicas de armas de fuego.

Intervino efectivos de la comisaría 3ra de Dock Sud dependientes de la Superintendencia Región AMBA SUR I, a cargo del Superintendente Javier Carlos Villar.

El parte policial:

MEGA ALLANAMIENTO 15 OBJETIVOS – ROBO AGRAVADO EN POBLADO Y EN BANDA (MODALIDAD ENTRADERA) – ROBO AUTOMOTOR – ROBO REITERADOS – COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – APREHENDIDOS 7 MASC. MAYORES Y 03 FEM. MAYORES SECUESTRO DE REPLICAS DE ARMAS DE FUEGO ’37 DOSIS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA Y VARIOS ELECTRODOMESTICOS SUSTRAÍDOS DEL DOMICILIO.

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR 1.

JEFATURA ESTACION DE POLICÍA AVELLANEDA

CRI. AVELLANEDA 3RA DOCK SUD

25NOV2021

EXTRACTO: Cca. Cria. Avell. 3ra. Dock Sud, Fecha personal de GTO de este elemento con apoyo de GTO de Cria. Avell. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, personal del Dto. Operativo Dock Sud, GTO de Cria. Quilmes 6º, GTO de Cria. Florencio Varela 1º, 4º, 5º, GTO de Berazategui 3º, 4º, GTO de Cria. Lanús 4º, 6º, 8º, 9º, 10º, personal de UPPL Avell., Personal de GAD Lomas de Zamora y Personal de Infantería y Caballería Avell., procedieron a cumplimentar quince (15) órdenes de allanamiento en relación a I.P.P. Nº 07-02-020116-20 Caratulada “ROBO AGRAVADO MODALIDAD ENTRADERA, ROBO AUTOMOTOR, ROBO REITERADOS, COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES”, por así haberlo dispuesto el Juzgado de Garantías Nro. 01 a solicitud de la UFI Nro. 01 de Avell. Es así que GTO de este elemento inicia una investigación referente a una banda que se dedicaba a realizar entradera como así también Robo de Automotor, por lo que se procedió a cumplimentar Orden de allanamiento en los siguientes domicilios arrojando el siguiente resultado, OBJETIVO 01) Pje. Genova s/n vivienda de dos plantas con puerta color blanca, lugar donde se aprehendió a ROJAS LUCIANO ARIEL, arg., de 22 años, incautando en el lugar un termotanque color blanco, un lavatorio color blanco, un inodoro color blanco, una heladera exhibidora, un dispenser; OBJETIVO 02) Pje. Génova s/n vivienda de una sola planta con puerta de chapa color gris, lugar donde se aprehendió a ROBLES ALAYO WALTER DANIEL, per., de 29 años, incautando en el lugar una bicicleta marca SPX; OBJETIVO 03) Pje. Génova s/n vivienda de una planta con portón tipo garage, lugar donde se aprehendió a BARRIGA MORENO JORGE ANTONIO, per., de 48 años, incautando en el lugar, dos réplicas de pistolas ametralladoras, un horno de tipo hierro, un dispenser, un televisor marca LG de 50″ ; OBJETIVO 04) Pje. Génova s/n vivienda de una sola planta con puerta de madera color negro, lugar donde se aprehendió a BARRIGA CALDERON JONATHAN SEBASTIÁN, arg., de 20 años; OBJETIVO 05) Pje. Génova s/n vivienda de dos plantas con puerta de acceso peatonal, lugar donde se aprehendió a VELAZQUEZ ALEGRE CÉSAR RUBÉN, parg., de 35 años, incautando en el lugar una pileta tipo lavatorio color blanca; OBEJTIVO 06) Pje. Génova s/n vivienda de una planta con portón tipo garage color negro, lugar donde se aprehendió a ESPINOZA CORTIJO STEVEN RONALDO, per., de 23 años, lugar donde se incauto un horno de hierro color gris, una garrafa color azul, un can raza caniche Toy que responde al llamado «Princesa»; OBJETIVO 07) Pje. Génova s/n vivienda de dos plantas con dos puertas de acceso color negro, lugar donde se incauto seis sillas de madera color negro con almohadones color naranja; OBJETIVO 08) Pje. Génova s/n vivienda de una planta con frente sin revocar, lugar donde se aprehendió a ALEGRE LUCIA FÁTIMA, parg., de 57 años, por «TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN», lugar donde se incautó una garrafa color azul, un televisor marca LG de 42″, 37 envoltorios de nylon conteniendo 20 gramos de cocaína; OBJETIVO 09) Pje. Génova s/n vivienda de una planta con puerta color rojo, lugar donde se aprehendió a TAIPE LARREA ERIKA VANESA, per., de 40 años, incautando en el lugar un placar de medianas dimensiones; OBJETIVO 10) Pje. Génova s/n vivienda con frente de chapa con puerta color bordo, lugar donde se aprehendió a MÉNDEZ MARCELA ELIZABETH, arg., de 36 años, OBJETIVO 11) Pje. Génova s/n vivienda de una planta con frente revocado color bordo, HERRERA SERGIO EDUARDO, arg., de 39 años, OBJETIVO 12) Pje. Génova s/n vivienda de una planta con puerta de acceso color rojo, lugar donde se incautó una bolsa con 41 prendas de vestir variada de niño y mujer, OBJETIVO 13) Pje. Génova s/n vivienda de una planta con puerta de chapa color blanco, lugar donde se incauto un inodoro blanco, un lavatorio color beige; OBJETIVO 14) Pje. Génova s/n vivienda de una planta con frente color celeste, lugar donde se incauto una garrafa color azul, OBJETIVO 15) Pje. Génova s/n vivienda de una planta con puerta de reja color negro, arrojado resultado NEGATIVO.- Se mantuvo comunicación con la Dra. Wilhem de la UFI Nro. 01 de Avell., puesto en conocimiento de los hechos, mismo avaló lo actuado, el cual dispuso que se notifique a la los aprehendidos del art. 60, 89 y 92 del C.P.P., y sean remitidos en la fecha a sede judicial- Fdo. COMISARIO MARCELO CALAROTA.