Avellaneda: ¿La comisaría avala las fiestas?

Ya nada sorprende de algunos policías y menos si de la comisaría 6ta de Gerli se refiere, a la ineficiencia y baja estadística que se hace sospechosa, ahora se suma la mala atención a los vecinos demostrando poco interés en trabajar y en el cumplimiento de las normas de convivencia.

Una fiesta con varias personas haciendo karaoke en una terraza puede ser algo divertido, pero sin dudas no es lo recomendado y menos cuando los gritos se escuchan a más de 100 metros, podes divertirte sin necesidad de emular un recital, además este tipo de fiestas traen gente que luego se queda dando vueltas y ya de mañana suelen continuar gritando en la calle con lo cual a las 06:00 hs si pudiste dormir te despiertan los gritos y los autos acelerando.

Según la Oficial Subayudante que dijo ser de apellido Carbajal, al ser fin de semana hay que aguantarse las fiestas y en todo caso si a las 06:00 continúan recién entonces uno puede llamar?

Nadie pretende que la policía llegue al domicilio y desaloje la fiesta, tampoco que discutan con jóvenes que por su estado de exaltación seguramente querrán seguir su fiesta, pero bien pueden pedirles que por lo menos no griten si van a hacer fiestas en la terraza, algo de sentido común y respeto ya que no es la primera vez que en el lugar se organizan estas fiestas, uno puede ser tolerante pero también debe haber un respeto por el otro, salvo que la idea sea armar una «guerra» de audios y entonces sería un vale todo.

Sin dudas el jefe de la dependencia está haciendo mal las cosas, Gerli es un gran mercado de venta de drogas (ni cuenten con la división local de drogas porque su jefe Juan Pablo Barberis parece ausente), los robos no paran, los motochorros circulan sin problemas, las «cuevas» donde se compran celulares robados siguen con su excelente negocio de comprar muy barato para vender por el triple o más de lo que pagan, un negocio redondo y que alienta a la inseguridad, las fiestas que son una buena excusa para beber y lo que venga, el problema no es falta de personal, el problema es falta de conducción y trabajo policial.

Uno podría pensar que estos policías no saben hacer su trabajo, pero si así fuera no tendrían un patrimonio difícil de justificar, entonces solo queda una palabra CORRUPCIÓN, si no tienen vocación de servicio entonces pidan la baja, el trabajo policial siempre ha sido ingrato, así como les gusta subir fotos a las redes uniformados, honren el uniforme y trabajen.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw