Avellaneda insegura, ahora roban por dos

A tan solo 48 hs. del robo 22 en la intersección de las calles Nazar y Tapalqué, donde incluso hubo un muerto durante un robo cuando la víctima quiso evitar a los delincuentes, donde funciona un domo y la alarma municipal, a tan solo 100 metros, en Tres Sargentos y Tapalqué dos vecinos fueron robados violentamente.

Gerli desde hace ya unos años se ha transformado en una zona libre para el delito, sin controles policiales, sin controles municipales, los vecinos han quedado rodeados de delincuentes que van y vienen en una especie de zona libre para el delito.

Con comercios dedicados a la compra y venta de celulares robados, con talleres mecánicos donde la actividad principal no es la mecánica, con almacenes y kioscos vendiendo drogas, no hay que ser muy astuto para saber que las cosas van a ir cada día peor. Si a eso se le suma que los policías denunciados por connivencia son ascendidos y los fiscales que se dedican a liberar delincuentes la pasan muy bien por falta de controles mientras al vecino común, el que trabaja y trata de vivir en familia lo dejan aislado y con el miedo de no saber si cuando salga a la calle va a ser robado, asesinado o lesionado.

Los vecinos viven con miedo en las imágenes se puede ver la total impunidad de los delincuentes y por si fuera poco, el patrullero que se ve en el video sigue de largo y circula sin motivo de contramano, si hubieran respetado el sentido de circulación tal vez podrían haberse enterado del robo e ir tras los delincuentes, pero como el dicho popular, «están robando acá y los policías van para el otro lado», es lamentable que a los políticos, a los funcionarios judiciales y a la policía no les importe la vida y los bienes de los vecinos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw