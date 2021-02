Avellaneda: Hasta los canastos se roban en Gerli

Cuando en una localidad no existe la prevención policial, no hay patrullaje, las cámaras municipales no funcionan o nadie las controla, el delito aumenta, a los motochorros, arrebatadores, ladrones de autos, a los que hacen entraderas, ahora se suman los roba canastos.

Puede parecer una pavada pero un canasto de basura ronda entre los 3000 a 7000 pesos, obvio que estos delincuentes de poca monta los terminaran vendiendo entre los 500 y 800 pesos.

Este nuevo robo ocurre debajo del domo del Centro de Monitoreo Municipal que se encuentra en la intersección de las calles Nazar y Tapalqué, a la fecha el municipio nunca ha respondido sobre los motivos por los cuales el domo no funciona o peor aún no ha sido útil ni en le prevención ni en la identificación de delincuentes.

Bajo ese domo ya hubo 15 robos, un homicidio en ocasión de robo, la voladura de un auto por parte de los quema coches, vandalismo de menores alcoholizados entre otros hechos delictivos, los responsables por orden jerárquico Alejo Chornobroff, Magdalena Sierra y Mónica Ghirelli.

Todo esto ocurre a 150 metros de la base de la Policía Local de Gerli donde además paran los Cuidadores Ciudadanos.

La seguidilla de robos comienza a generar malestar entre los vecinos que solo ven policías de la comisaría 6ta cuidando la Av. Lacarra, especialmente en la zona comercial, por lo que evalúan ir a reclamar seguridad como los vecinos de otros partidos a las puertas de la comisaría.