Avellaneda: El insólito caso del patrullero hundido en cemento

Una situación particular se vivió en la localidad bonaerense de Dock Sud, donde dos efectivos de la policía iban a bordo de un patrullero y cuando intentaron circular por una calle recién pavimentada, provocaron que el vehículo termine hundido en el cemento fresco y no pueda salir.



Si bien hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales los policías intentaron atravesar el cemento fresco, ya que no hubo ninguna explicación oficial, trascendió que en la obra había carteles de la Municipalidad de Avellaneda que indicaban que se estaban realizando tareas allí. Además, el móvil en cuestión pertenecería a la Comisaría 3° de esta fuerza, la cual está ubicada a tan solo unos 30 metros de la calle que estaba siendo repavimentada.

Compartir Compartir Compartir Pin Tuitear