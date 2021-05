Avellaneda: ¿Cómo está hoy Inflamable?

Hay videos documentales que deberían ser vistos por lo menos por los que viven en el lugar, no encuentro sentido ni considero inteligente que los que se ven perjudicados por la contaminación o las autoridades responsables no se hagan cargo de este tipo de información.

La situación ecológica y la contaminación son un grave problema en Avellaneda, no solo es Dock Sud, ya me voy a referir a la cuestión ambiental que es un gran mentira y un enorme negocio en un municipio que no se sabe de qué manera administra los ingresos que producen las empresas contaminantes.

Invito a mirar el documental y a reflexionar sobre la salud, el medio ambiente y a entender que todo lo político que se hace en nombre del tema es en beneficio de las cuentas de los políticos y no de la salud de los ciudadanos.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ¿Cómo está hoy Villa Inflamable (Avellaneda)? – Entrevista a la Dra. Débora Swistun (Antropóloga, docente de Sociología Ambiental del Departamento de Ambiente y Turismo de la Universidad Nacional de Avellaneda.