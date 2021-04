Avellaneda: Clausuran almacén por violar las restricciones sanitarias

Inspectores de la Municipalidad de Avellaneda junto a efectivos policiales, procedieron a la clausura de un almacén que desde las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia incumplía el horario de cierre y el expendio de bebidas alcohólicas hasta pasada la medianoche.

El local que no cuenta con los requisitos para estar habilitado generó entre los vecinos distintas posiciones, mientras algunos son clientes y les parece una opción buena poder comprar cuando todo está cerrado, otros se preocupan por el movimiento de gente extraña que concurre de noche a comprar y o quedarse bebiendo en la esquina del comercio o alrededores generándose situaciones indeseables como el que algunas orinen veredas o paredes de casas.

Al momento de llegar los inspectores y la policía había en la vereda del almacén alrededor de 25 jóvenes violando la restricción horaria, todos vestían pantalones cortos y parecían regresar de jugar al fútbol, pero ninguno era del barrio lo que avala la peligrosidad de los comercios que no cumplen el horario de cierre de provocar que se junten clientes sin barbijo y sin distanciamiento social.

Una vez más en Avellaneda el municipio hace las cosas mal, en el parte policial no se imputo a la dueña del comercio por el delito de desobediencia, no se constató la falta de habilitación municipal, no se identificó a los jóvenes que se encontraban violando el horario de restricción y seguramente solo recibirá una multa y todo seguirá igual.

El parte policial:

CCA. CLAUSURA LOCAL RUBRO ALMACÉN.

S.R.AMBA SUR I.

E.P.D.S. AVELLANEDA.-

Cría. AVELLANEDA 6TA.-

22 ABRIL 21.

IMPUTADA: LIZBEHT DURÁN, BOLIVIANA, 32 AÑOS

EXTRACTO: Fecha titular y GTO este elemento, en forma conjunta con personal de la municipalidad de Avellaneda, acorde a directivas y reglamentaciones dispuestas por decreto de necesidad y urgencia presidencial, como así también las disposiciones municipales vigentes, procedieron a la clausura preventiva del local ubicado en la calle Nazar al numeral 1419 de rubro almacén, por quebrantar dichas disposiciones. Es cuanto informo. Fdo: Juan Pablo Barberis – Jefe de Dependencia.