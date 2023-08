Avellaneda: Atención gratuita y de calidad para las mascotas de los vecinos

Luego de que el municipio mostrara en redes sociales la actividad del Hospital Veterinario Municipal, con testimonios de vecinos, satisfechos por la atención que recibieron sus mascotas y como contracara algunos comentarios negativos que se comparten en las mismas redes sociales, como trabajamos en el Diario El Sindical, fuimos tres días alternados al hospital para ver in situ el funcionamiento del mismo.

Preguntamos como lo haría cualquier vecino por los horarios, los turnos y los servicios que brinda el hospital, la atención del personal administrativo fue muy buena, explican con amabilidad, con paciencia y en los vecinos que regresan se nota que existe cordialidad y agradecimiento para quienes allí trabajan.

El lugar se encuentra limpio, es amplio, continúa siendo el hospital veterinario más grande de Sudamérica y salvo estudios cardíacos, se realizan ecografías, laboratorio y placas de rayos, por el momento suspendidas por remodelaciones para mejorar dicha prestación.

En los días que concurrí el hospital encontré a varios vecinos, algunos que me sorprendió porque suelen criticar la gestión municipal y son de los que no recomiendan el hospital en las redes sociales, donde pregonan incluso cerrar el lugar, pero allí se los veía cómodos, amables y agradecidos, es lo bueno de no dejarse llevar por lo que se publica y de ir a chequear lo que se comenta.

Para el tercer día solicité hablar con la persona responsable del Hospital Veterinario, ya que es muy importante saber si quien conduce además escucha las inquietudes de los vecinos, así luego de esperar unos minutos a que terminara una reunión con el personal médico, en la puerta a la vista de todos, situación que me pareció interesante y de mucha transparencia donde los vecinos no tienen dudas de qué la reunión es de trabajo, se presento la Dra. Yanina Martichelli, una joven y reconocida veterinaria quien mientras aclaraba algunas dudas de los vecinos en cuanto a algunas publicaciones no dejaba de recibir el afecto de los vecinos y de sus mascotas, el primer punto fue aclarar que en el hospital no se realizan castraciones, que ese servicio se presta en Zoonosis, a la vuelta y que sí hay servicio de cirugías para otras patologías, explicó que se otorgan turnos por la mañana y la tarde e invitó a los vecinos a que concurran a conocer el hospital y a realizar consultas si tienen dudas o por prevención de sus mascotas.

Y nos dejo información para los vecinos importante, los turnos se dan de Lunes a Viernes de las 8 AM, en Gral. Paz 441 de acuerdo a la agenda disponible. Se debe acreditar domicilio en Avellaneda sin excepciones. Solo para consultas administrativas el teléfono es el 7527-5848 de Lunes a Viernes de 9 a 15.

El correo electrónica es hospitalveterinario.mda@gmail.com .

Zoonosis

En Zoonosis, la situación es similar, muy buena atención del personal administrativo, vecinos esperando el turno y agradecidos por el servicio que se les brinda, los requerimientos son mínimos y en el tiempo que estuve no hubo reclamos, el móvil de zoonosis para castraciones barriales se encuentra funcionando y otorgando turnos en los barrios donde se encuentra realizando su trabajo.

A continuación una serie de recomendaciones útiles para conocimiento de los vecinos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw