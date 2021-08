Avellaneda: Allanamientos por comercialización de drogas en Torres de Dock Sud, dos aprehendidas

ALLANAMIENTO – TORRES DE DOCK SUD COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – 02 APREHENDIDAS MAYORES SECUESTRO DE 183 DOSIS DE CLORHIDRATO DE COCAINA (Aprehendida PAMPILLÓN gozaba ARRESTO domiciliario por el mismo delito y REALIZABA VENTA DE HELADOS PARA DISIMULAR ESTA ACTIVIDAD y a fin de evitar el ingreso rápido a la finca había rellenado la puerta con arena).

SUPERINTENDENCIA AMBA SUR 1.

JEFATURA ESTACIÓN DE POLICÍA AVELLANEDA

CRI. AVELL 3RA DOCK SUD

11AGOSTO2021

EXTRACTO: Cca. Cria. Avell. 3ra. Dock Sud, Fecha personal de GTO de este elemento con apoyo de GTO de Cria. Avell. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º y 7º, Dto. Operativo Dock Sud, Personal de UPPL Avell. y Personal de GAD Avell.-, procedieron a cumplimentar dos ordenes de allanamiento en relación a I.P.P. Nº 20-00-01001-20 caratulada «COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES» por así haberlo dispuesto el Juzgado de Garantías Nro. 04 a solicitud de la UFI Nro. 02 de Avell. Es así que GTO de este elemento inicia una investigación sobre la venta de estupefacientes en esta jurisdicción, arrojando el siguiente resultado, OBJETIVO 01) M. Estévez 1000 torre 07 sector C piso 01 Dpto. C de este medio, se procedió a la aprehensión de OJEDA MARISOL ROXANA de 27 años, incautando en el lugar 111 envoltorios de nylon conteniendo 35,4 gms de cocaína, $4.620 pesos y un celular; OBJETIVO 02) M. Estévez 1000 torre 07 sector C piso 08 Dpto. C de este medio, se procedió a la aprehensión de PAMPILLÓN CLAUDIA LUCIANA de 39 años, quien se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en I.P.P. Nro. 07-02-005763-19 caratulada «Comercialización de Estupefacientes» por disposición del Juzgado de Garantías Nro. 01 de Avellaneda, incautando en el lugar 72 envoltorios de nylon conteniendo 9,5 gms de cocaína, $15.000 pesos en efectivo, elemento de cortes y un celular.- Se mantuvo comunicación con el Dr. Prieto de UFI Nro. 4, disponiendo que se notifique a las aprehendidas del Art. 60, 89 y 92 del C.P.P., por el delito de mención epígrafe y sean remitidas en la fecha a sede judicial.- Fdo. COMISARIO MARCELO CALAROTA.

Compartir Compartir Compartir Pin Tuitear