Antonio Laje y una nueva denuncia en su contra: «Me maltratabas delante de la gente»

Realmente fuertísimo. Así es lo que está ocurriendo en torno a uno de los periodistas más importantes de América TV, como es el caso de Antonio Laje. Esto tiene que ver con las graves denuncias de maltrato y ahora de acoso que recibió en las últimas horas, tras la esperada salida de María Belén Ludueña, que despertó los testimonios de otras comunicadoras.

En este caso, fue Eugenia Morea la encargada de romper el silencio y de dejar fuertísimas historias en su cuenta de Instagram . «Parece que todas las mujeres que trabajamos con Antonio Laje no la pasamos bien (sic)», comenzó asegurando en relación al testimonio de una de las periodistas que contó hechos de maltrato en «Buenos días, América», el ciclo que se emite todas las mañanas.

«7 años de ‘Buenos Días América’, programa que conduce Laje por América TV y sigue acosando mujeres. Si no te acostás con él, te echa sin ninguna explicación. Hoy, 7 años después, me animo a contarlo. ¿Cuánto tiempo más los medios vamos a seguir cuidando y protegiendo a un acosador?», indagó furiosa contra Antonio Laje, dejando muy en claro lo que piensa.

Pero esto no fue todo, ya que en otra historia se mostró también tajante y dispuesta a contarlo todo. «7 años pensando que el problema era yo, 7 años guardándome lo que viví en @americatv con Antonio Laje. Gracias a las periodistas que hablaron hoy me animo a hablar. El problema no éramos nosotras, el problema eras vos, Laje», arremetió delante de cada uno de sus seguidores.

«Me maltratabas delante de la gente pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mí o ‘ay, cómo te viniste vestida hoy, lo haces para provocarme’ y tantas cosas mas. Violencia laboral y acoso sexual es la patología de este depredador psicópata. Esto hasta quizás me perjudica pero yo NO ME CALLO MÁS», disparó Eugenia Morea en un gravísimo descargo.

¿Quiénes son las mujeres que denunciaron a Antonio Laje?

Luego de que María Belén Ludueña anunciara con angustia su salida de «BDA» y posteriormente fuese tan breve al referirse a Antonio Laje en la mesa de Juana Viale, han sido varias las periodistas que han denunciado haber sufrido maltrato laboral por parte del conductor.

Además de Mai Pistiner y Eugenia Morea, quienes en los últimos años tuvieron el chance trabajar al lado del presentador en distintos momentos, la nutricionista Fiorella Vitelli también dejó saber a través de Instagram que tuvo una terrible experiencia en su paso por el noticiero:»Cuántas cosas voy reviviendo.Cuántas veces en mi cabeza aparece el ‘estás exagerando, mejor cállate, te vas a quedar sin laburo en los medios, no te conviene hablar si estás justamente buscando laburo’. Sé que el silencio es complicidad, pero también tengo miedo. No sé. Estoy en una puja interna del cambio social que quiero y el pánico individual».

Mai Pistiner fue contundente al expresar que sintió un gran alivio cuando logró el pase del programa de Laje al de Guillermo Andino: «Yo trabajé en otros programas y sé que no se vive ese nivel de tensión. Incluso, en América, en otros programas como por ejemplo con Guillermo Andino, tampoco se vive esa tensión. Yo después de la prueba en BDA, de pasar de Antonio Laje a Guillermo Andino fue muy bueno, porque Guillermo Andino me generaba otra cosa que Antonio Laje no, porque era un hombre que yo lo tenía más como el jefe, como esa persona distante que a mí, personalmente, me generaba miedo».

Nancy Pazos se animó a apoyar a todas las periodistas que han denunciado sus terribles experiencias: «A mí me pasó y terminé desistiendo de un juicio, porque no tenía ganas ni de acordarme del maltrato; ser mujer y el maltrato lamentablemente son dos palabras que viene casi como condición sine qua non, a mí me ha pasado en todas las radios que estuve y en todos los medios».

El fuerte descargo de la periodista fue hecho en su programa radial en la FM Rock & Pop y no dudó en comentar las desagradables experiencias que ha vivido en el medio por solo ser mujer: «Se animan porque sos mina, en el fondo ni ellos se dan cuenta, a Lanata no se lo harían, yo siempre lo pongo como ejemplo: ‘¿Vos le harías esto a Lanata?’, ¿le mentirías así en la cara?'».

Pazos fue contundente al referirse a su mala experiencia con el fallecido Mauro Viale: «Yo he contado que una vez que estaba trabajando en Radio Rivadavia y vuelve como gerente de la radio Mauro Viale, el tipo se paraba al lado de mis productores y les decía: ‘No le pongas a nadie, esta es una inútil‘, hacia eso porque quería mi lugar, quería mi horario.Que después encima le hicieron ochenta mil homenajes cuando se murió, pero maltrató a todo el mundo». Asimismo, Nancy habló del caso que actualmente ocupa a todos los medios: «El fin de semana se supo la salida de Belén Ludueña del lado de Antonio Laje, es la cuarta mina que se saca de encima por maltrato Laje, se van por maltrato».