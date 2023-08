Andrea Rincón estalló contra la producción de Intrusos

La actriz hizo un vivo de Instagram explicando cómo fue el arreglo que tenía para una entrevista con Flor de la V y apuntó contra la producción.

Andrea Rincón fue invitada al piso de Intrusos (América), pero por un problema en el acuerdo previo no salió al aire y apuntó contra el programa en un vivo de Instagram en el que detalló lo sucedido. “Quiero contarles por qué yo estoy acá. Ustedes me ven muy linda, pero en realidad me pasó algo muy feo y humillante”, introdujo.

En un vivo de Instagram este martes por la tarde, Andrea Rincón hizo su descargo contra la producción del programa de espectáculos. “En este momento tendría que estar en Intrusos. Hace rato que me vienen llamando y no voy porque vengo tocada con los programas de la tarde. Decidí ir porque me propusieron hacer un mano a mano con Flor (de la V)”, indicó.

En ese momento mostró el chat de WhatsApp en la que se ve el diálogo con uno de los productores. “Acá tengo la propuesta. Dice ‘es un mano a mano con Flor, para hablar de su carrera, no es un tema en específico’. Lo pongo ahí para que lo lean”, señaló.

“Entonces dije ‘bueno, me pongo linda’”, indicó la actriz y mostró su outfit rojo. “Hoy me llama Jey (Mammon) y me dice ‘ojo, que a mí también me propusieron hacer un mano a mano en vivo y no me lo cumplieron’. Entonces yo digo ‘pará, que les voy a decir’ (…) Le mando mensaje a mi mánager, él le manda a Nahuel González, productor de Intrusos, ‘que se respete el arreglo que es un mano a mano. Andrea no quiere exponerse a todo tipo de preguntas’. ‘Entendido, Arthur, así será, la vamos a cuidar’”, relató.

Sin embargo, se sorprendió por lo que le dijeron en la previa al programa en vivo. “¿Qué pasó? Llego al programa a las 12 y me dice ‘no, esto es un programa y vos estás con todos’. Le digo ‘disculpame, fue otra cosa lo que habíamos arreglado’. Llega el muchacho que le respondió a mi mánager y dice que no fue el arreglo que tenían”, explicó.

“A todo esto le digo ‘yo no soy la misma Andrea que traían, la palabra se respeta y tiene un peso. Así que a mí se me respeta lo que acordamos o yo me tomo el palo’. Viene una chica productora que dijo ‘ah, conmigo no arreglaste nada’. No, pero este chico trabaja con vos, le muestro los mensajes, se desentiende y me dice ‘te voy a pedir un auto para que te vayas rápido y que no te vea Flor para que no escuche’”, manifestó enojada con la situación.

La actriz se quejó de que se despertó temprano, contrató a una maquilladora, a un peluquero y se vistió especialmente para la ocasión. “Esto es una humillación, totalmente. Pero como estos programas se manejan así tan mafiosamente me tomé el palo”, señaló y agregó que los mensajes por WhatsApp se trataban de un contrato previo entre ella y el programa de espectáculos.