Alejo Chornobroff, jugando al intendente día 18

Y el «intendente» Alejo Chornobroff no para de hacer el ridículo y generar conflictos con los vecinos, sus apariciones en actos sin relevancia para la mayoría de la comunidad de Avellaneda se limita a dar beneficios y hacer crecer los negocios de allegados y amigos.

En una semana por la memoria, las actividades del «intendente» se limitaron a hacer lo que mejor le sale, ser espectador de la política que despliegan Magdalena Sierra y Jorge Ferraresi, el ministro que gestiona caminando por Avellaneda, algo inédito en la política y más inédito que un presidente no se inmute por tener un ministro que solo se ocupa de hacer campaña en Avellaneda.

Luego del escándalo de la integrante de la «privada» del municipio que a la fecha se asemeja más al privado de Jorge, lo que quedó bien claro es que Chornobroff es el 4 de copas, la desafectación de Stefania Desirée Purita Díaz se anunció en los medios como una decisión de Magdalena Sierra, una noticia para la gilada y que le costó millones al municipio para que no quede «dañada» la imagen de Magdalena por los comentarios de Lanata sobre la joven militante y su cola o los comentarios de Viviana Canosa que trato de «cornuda» a la Jefe de Gabinete. La realidad es otra, ni Magdalena es una mujer engañada ni se trataba de una empleada del municipio, lo que es grave y ningún periodista mencionó y la oposición miro para otro lado es que una militante estuviera sin mérito alguno trabajando en la «privada» y además en una relación laboral irregular, el propio municipio hablo de que se canceló su «beca de estudio», por eso la llamaron la becaria de Ferraresi.

Digo, a la oposición, solo le preocupa que se vacuno?, es decir, todos son cómplices de los cientos de trabajadores en negro que tiene el municipio y de los otros que están con algún plan o beca. ¿Hasta cuando se va a permitir que un político juegue al árabe y su harén se financie con las arcas del municipio?, esta historia es repetida, conocida y son varios los funcionarios con «amigas», «secretarias» y «colaboradoras», las hay en el municipio, las hay en el HCD y las hay en la Defensoría del Pueblo de Avellaneda.

Entre los circos de los que Alejo participa como el enano que acompaña a los payasos se presentaron nuevos patrulleros para Avellaneda, como si eso por sí solo fuera una solución a la ola de robos que vive Avellaneda, subestiman la inteligencia de los vecinos, bien se sabe que de esa flota en un mes solo van a estar en condiciones la mitad y que más patrullas también es más gasto, los patrulleros usan combustible, necesitan mantenimiento y equipamiento, estas medidas solo sirven para inflar gastos y justificarlos en el reclamo de los vecinos, por eso es importante hacer reclamos inteligentes y no prestarse a llenarle los bolsillos a los políticos y seguir viviendo en la inseguridad.

Una gran diferencia entre dos funcionarios responsables de la seguridad en su respectivos municipios la viví hoy, llamé a la secretaria de seguridad de Avellaneda para hacer un reclamo y pedir un móvil y una señora que solo se presento como Gladys, me dijo le comunico con el área respectiva y toco el teclado del teléfono para cortar, seguramente se habrá sentido una gran chistosa, pero ese chiste que además está grabado va a derivar en una denuncia a su responsable que prefiere no responder a los vecinos y estar cómoda paseando en los actos en lugar de trabajar por los vecinos. Por el contrario, le escribí a Diego Kravetz por una serie de denuncias de vecinos de Lanús preocupados por la inseguridad y una serie de robos, la respuesta del secretario y Jefe de Gabinete de Lanús demoró solo 11:00 hs. destaco la diferencia entre ser responsable y dar la cara y ser una irresponsable o corrupta, porque señora Ghirelli ya dudo mucho de que sus reiteradas excusas sobre el no funcionamiento de las cámaras o que no sirvan los videos para identificar a delincuentes sean casualidades, si no puede con el cargo renuncie.

De yapa, vecinos de la calle Salta al 2000, volvieron a insistir en que la policía y el municipio no hacen nada con la actividad ilegal de la Despensa de Juanse ubicada en Salta 2013, me han enviado copias de las denuncias ante el REBA, al subsecretario de seguridad Marcelo Rey y las denuncias Online por la venta de bebidas alcohólicas de madrugada, cuando la venta está prohibida pasadas las 22:00 hs. salvo excepciones que tienen los boliches y restaurantes, se agravan las denuncias en que de algunas fotos se ven móviles identificados con el municipio y patrulleros que estando en el lugar y en horario no permitido cuidan el lugar, todos coinciden en que el lugar cuenta con la «protección» de un oscuro personaje de la política local que dicen suele estar de madrugada en el lugar y al que identifican como Claudio Rial, el presidente de la Asociación de Clubes de Barrio, ex funcionario municipal, ex concejal, ex candidato a diputado provincial y aportante de las campañas del espacio de Jorge Ferraresi, quien además se ha beneficiado con aportes del municipio, en Avellaneda Rial fue conocido hace muchos años por ser el jefe de una banda dedicada a la copia de cassettes y otros objetos, hoy devenido en empresario de un mayorista de kioscos, con este señor, Alejo Chornobroff mantiene una amistad y sigue la línea de beneficiar a un personaje que debería no mostrarse en lugares donde no se respeta la Ley porque solo ensucia la gestión actual y su propia imagen, obviamente de esto el municipio tampoco da alguna explicación y la última información oficial es que las denuncias de los vecinos, un total de 7 que van desde octubre del 2020 a la fecha, fueron derivadas desde el REBA a los inspectores del municipio, es decir, avalan la teoría que en el municipio de Avellaneda hay funcionarios corruptos, esto no lo digo yo ni los vecinos, sino que lo confirman las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw