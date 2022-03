Adrián Kerekes, un incoherente online

Para comenzar definamos brevemente que es un incoherente, Se habla de pensamiento y de lenguaje incoherentes cuando estos son desordenados y no siguen una secuencia lógica, por lo que no se puede comprender su significado.

En una noticia sobre el asesinato confuso de un joven en la localidad de Gerli, partido de Avellaneda, publicado por un periodista de Quilmes, Adrián Keres, alegremente hizo el siguiente comentario: Una demostración de como esta enferma la sociedad argentina y que no pasa en otros paises normales.

Semejante afirmación antipatriota y ridícula solo puede ser sostenida por un personaje ridículo acostumbrado a postear comentarios genéricos y siempre con un contenido político, todo lo que hacia el macrismo lo aplaudía aunque estuviera mal, como por ejemplo el túnel que se hizo en la gestión de Martiniano Molina y que por su altura solo pueden pasar autos o vehículos bajos, las calles que asfaltaron y a los meses se rompieron y así podría seguir, pero lo relevante es que este mamarracho online, aplaudía como foca, se tomaba fotos con el intendente del que estaba orgulloso y parece que la sociedad mágicamente era mejor a pesar que Vidal tuvo un record de muertos por la inseguridad, pero Kerekes estaba ocupado en un onamismo intelectual que le va muy bien con su forma de pensar.

Opino de un tema en el que según él me dio cátedra, ejemplo que Quilmes es el partido con más tasa de delitos luego de La Matanza, no sé qué tiene que ver Quilmes en un posteo de un crimen en Avellaneda y su comentario al que le agregó que lea la Ley de Salud Mental.

Según Adrián confundido Kerekes, los países «normales» son España, Inglaterra, Francia, Croacia y un etc. que ese sí no lo conozco.

Estimo que además de no interpretar las estadísticas de los países que menciono, es tan fanático y terco que tiene una enorme incapacidad para entender que todo depende de con qué compares, se puede hacer una afirmación seria, un ejemplo sencillo, poco tiene que ver con la normalidad las diferencias entre un equipo de primera de Francia, España o Inglaterra con uno de Sudáfrica y eso no califica para hablar de normalidad, es evidente que la normalidad tiene varias aceptaciones dependiendo del área al que se la quiera llevar, pero en todas, hace agua.

Me parece perfecto que cada uno se identifique con el partido político que sea de su agrado, pero tengo un tema personal con los imbéciles que critican a la Argentina mirando a Europa pero nunca hicieron nada por cambiar algo, esos cobardes que ven corrupción pero no denuncian donde corresponde, por cagones y por poco comprometidos, así como este Kerekes, que solo critica online, pero no he encontrado un solo acto digno de respeto.

Otro punto débil es su ortografía, dudo de la cultura y la formación de alguien que no sabe escribir correctamente palabras básicas de la primaria.

Es patético ser un anciano y solo dedicarse a ser una especie de troll en las redes sociales criticando todo lo que se hace o denunciando responsabilidades que a veces no son tales solo por «figurar» como un militante online.

Hay mucho para criticar a este gobierno y también a la sociedad, por alimentar una grieta estúpida con fanáticos de un lado y del otro, que la sociedad en general está violenta y reaccionaria no es una novedad, pero la sociedad europea no es mejor, ¿será que nunca viste una revuelta en Francia? donde queman vehículos, rompen vidrieras, hay saqueos y represión policial, lo mismo Italia, Inglaterra y España, sobre Croacia te lo debo por el momento, a diferencia tuya tengo artículos publicados en varios idiomas y en países de Europa y Latinoamérica, vos además de los grupos en Facebook o Instagram en dónde escribís.

Ah no lo tuyo es burlarte de los otros, como dije sos un pobre ignorante, pero por sobre todo un gran cobarde.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw