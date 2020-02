Villa Fiorito: Familiares y amigos de Leonardo Lescano reclamaron que no liberen al acusado del crimen

En reclamo de justicia y para que no se libere al acusado del crimen, familiares y amigos de Leonardo Lescano, de 18 años, marcharon este miércoles desde el lugar en donde lo asesinaron hasta la Comisaría de Fiorito, que quedó bajo serias sospechas de los vecinos.

La marcha partió de Milán y Figueredo, en Fiorito, Lomas de Zamora. En esa esquina, el joven fue asesinado de una puñalada por un delincuente que le robó el teléfono celular y huyó. Esto ocurrió el jueves 20 de este mes.

Lescano falleció poco después como consecuencia de la herida recibida. En tanto, el agresor comenzó a ser buscado por la policía.

En ese contexto, se realizaron allanamiento para dar con el joven pero no lo pudieron hallar hasta que este domingo, los investigadores detectaron que el prófugo era llevado por su padre en un vehículo rumbo a la costa atlántica.

Con este dato, efectivos policiales interceptaron el vehículo en Río de Janeiro y Remedios de Escalada, en Lanús. De esta manera, detuvieron al prófugo por el crimen de Lezcano.

El joven de 22 años detenido fue identificado como Gastón Giménez. “Está detenido pero nosotros tememos que lo puedan llegar a liberar”, expresó Pablo, el papá de Leonardo Lescano.

En tanto, insistió en que al detenido “le corresponde perpetua por el delito que cometió”. Ya añadió que Jiménez “era conocido en el barrio por los robos que cometía”.

Off de record por cuestiones de temor a represalias, distintos vecinos coincidieron en que existen hechos de corrupción policial de los que el Comisario no puede ignorar o no tener conocimiento, en una zona que muchas ONGs señalan como lugar de explotación sexual, trata y narcotráfico.

La causa por el crimen de Lescanose encuentra en la UFI 6 de Lomas de Zamora.