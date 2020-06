Lomas de Zamora: Piden más personal y un protocolo contra el COVID-19 en centro de detención de menores

Tras la fuga de Cristian Rodríguez, un joven acusado por el crimen de Adrián Albanese, el dueño de una pizzería de Banfield, asesinado durante un robo en 2019, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que el Centro de Recepción, Evaluación y Ubicación (CREU) de Menores de Lomas de Zamora, no cuenta con el personal necesario para afrontar la tarea diaria con los jóvenes alojados en ese centro de detención ubicado en Larroque y 12 de Octubre, en Banfield. Entre los reclamos exigen mayor efectivos de seguridad y un protocolo para hacerle frente a la pandemia.

Alejandro Fernández, empelado de la institución y delegado de ATE SUR, explicó que hay una situación “muy compleja” en el CREU. “Nosotros estamos ahora bajo una nueva dirección, que si la comparamos con la dirección anterior, ha puesto mucho más para la contención de los jóvenes, organizar talleres, propiciar el diálogo, más allá de que seguimos teniendo los mismos faltantes de insumos o falta de personal”, indicó.

Consultado por la fuga de Cristián Rodríguez, aseguró: “Tengo entendido que él (Cristian Rodríguez) junto con otros jóvenes salieron para recibir algún taller con personas que hace poco entraron a trabajar en la institución en un marco poco claro porque son personal precarizados. Ingresaron cuatro o cinco personas este último tiempo en situación medio irregular y, si bien, tienen mucha vocación de trabajo con los jóvenes, la falta de experiencia hace que estas personas necesiten ser supervisadas en los primeros tiempos”, opinó Fernández.

En esa línea, señaló que la fuga de Rodríguez y otros jóvenes de la institución el pasado 18 de mayo “no fue un descuido del personal sino que fue más una viveza de los jóvenes ante la inexperiencia de los asistentes que estaban en ese momento”.

“No creo que haya habido ningún tipo de intención de la gente que trabaja ahí. Si se escaparon es porque encontraron un lugar y, porque el trabajador con tantas tareas que tiene, se le puede pasar. Aparte, si hubiera más personal de seguridad como hace años venimos pidiendo, sería distinto. Durante el gobierno anterior hicieron las garitas pero se olvidaron de poner personal. Si hubiera uno o dos policías más en el perímetro, el pibe no se escaparía”, apuntó el delegado de ATE.

Fernández, quien además, es docente del CREU comentó que dentro de la institución de menores conviven diariamente alrededor de 100 personas entre personal, internos y efectivos, y que las condiciones que se brindan allí no son la “adecuadas”, sobre todo en esta situación de pandemia.

“Estamos solicitando un protocolo de prevención y un protocolo de intervención. Además, pedimos que no se reciban más pibes, ya que consideramos que tiene que haber un protocolo para recibir a los jóvenes. Los últimos que ingresaron solo estuvieron dos días en aislamiento y después ingresaron a la población. No creemos que ese sea el protocolo correcto que se tiene que utilizar para prevenir el contagio en el instituto. Por suerte, por ahora no hay casos, pero necesitamos contar con un protocolo claro de parte de la dirección y los conocimientos de nosotros para poder realizarlos”, remarcó.

En ese orden, manifestó que se necesita “nombramiento de personal abocado al trabajo de campo con los jóvenes”. “En cada modulo hay normalmente unos 20 Jóvenes y sólo hay 4 personas para la intervención de ellos”, detalló.

No obstante, advirtió que esta semana tenían prevista una reunión con la secretaría del organismo para presentar el reclamo pero que finalmente se suspendió para el jueves próximo.