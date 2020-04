Edición especial del Festival Temporada Alta – TABA en casa

Del jueves 30 de abril al lunes 4 de mayo, se realizará una edición especial del Festival Temporada Alta en Buenos Aires (TABA). En el marco de la programación online que viene presentando TIMBRe4, a través de su web: www.timbre4.com, se exhibirán registros audiovisuales de algunas obras que se presentaron a lo largo de las ocho ediciones consecutivas de TABA y en el Festival Temporada Alta de Girona. También habrá conversaciones con artistas y gestores culturales, una versión del torneo de dramaturgia, dos cortometrajes y una película. La entrada es libre y gratuita con salida a la gorra virtual. Las transmisiones se realizarán en un día y horario específico y estarán disponibles durante una semana.



«Desde TIMBRe4 queremos mantener encendido el vínculo y el estímulo con nuestro público y por supuesto uno de nuestros mayores orgullos es el Festival TABA, tanto por el esfuerzo que implica como por el movimiento cultural que representa. TABA es un lazo entre países y artistas que, año tras año, se consolida y genera su propio temperamento. Junto con el Festival Temporada Alta de Girona, hermanos en esta cuarentena y también hermanos en la creatividad y el deseo de mantener nuestras redes abiertas y conectadas, vamos a compartir trabajos que nos llenan de emoción, de esos que se quedan grabados en la memoria. Hasta que nos volvamos a encontrar y hagamos estallar un aplauso que ahuyente todos los fantasmas del aislamiento y volvamos a respirar el mismo aire, seguiremos inventando vínculos y estímulos que nos movilicen y nos conecten.» Claudio Tolcachir



Jueves 30 de abril – 19.30 h

Previa timbrera con el actor catalán Sergi López (Cataluña, España)

Sergi López estará conectado, a través del canal de YouTube de TIMBRe4, con un integrante del equipo con el que conversará sobre su paso por Buenos Aires, el teatro y todo lo que la audiencia conectada en ese momento le quiera preguntar. Sergi, protagonista de películas como El laberinto del fauno, participó en tres ediciones de TABA con las obras: Non Solum y 30/40 Livingstone.



Jueves 30 de abril – 20.30 h

Vida, de y por Javier Aranda (España)

Dos manos y el universo de una canasta de costura. Las cosas hechas a mano tienen su propio carácter. Las manos como parte de un ser, como protagonistas, como seres especiales que crean movimiento, emoción y vida. Una canasta a la deriva, un viaje. De cualquier rincón, de cualquier canasta emergen brotes de vida: vidas valiosas, particulares y únicas.



Viernes 1 de mayo – 20 h

Tierra baja con Lluís Homar (Cataluña, España)

Acercamiento actual y contemporáneo a una de las obras más emblemáticas de la literatura catalana. Esta interpretación del clásico de Àngel Guimerà es un proyecto muy personal de Lluís Homar, con dirección de Pau Miró, que nos presenta un Tierra baja inédito, para una sola voz, asumiendo en solitario todos los papeles de la obra.



Viernes 1 de mayo – 22 h

Lo único que necesita una gran actriz, es una gran obra y las ganas de triunfar. Vaca 35 con dirección de Damián Cervantes (México)

La obra busca, a través de temas universales, indagar sobre el mundo Genesiaco en base a la actuación, al teatro como única aparente salida a la comida, la bebida, el baile y algún cuento de hadas, que nos aleje un poco, o nos acerque mucho a la devastación de los estereotipos sociales, la marginación y nula posibilidad de algún tipo de expiación.



Sábado 2 de mayo – 18 h

TABAconversando

Se realizará un encuentro, a través del canal de YouTube de TIMBRe4, para hablar sobre el escenario actual del teatro y los festivales. Participará un referente de cada sede del Festival Temporada Alta: Girona, Buenos Aires, Lima y Montevideo. La audiencia conectada en ese momento podrá realizar preguntas.



Sábado 2 de mayo – 22 h

Insomni, de y por Xavier Bobés (Cataluña, España)

Un espectáculo de teatro de objetos que profundiza en la expresividad poética de lo cotidiano. Una puesta en escena que evoca la caída en el olvido y el vacío, que intenta buscar el camino para transmitir lo que realmente está pasando y que el ojo humano es incapaz de percibir. Para aprehenderlo, la dramaturgia de este espectáculo se construye mediante la manipulación y la transformación del entorno y de uno mismo.



Domingo 3 de mayo – 16 h

Torneo de dramaturgia (Argentina – Cataluña)

Se leerán los textos ganadores de las últimas dos ediciones de TABA. Lo cotidiano, de la dramaturga argentina Vale Di Toto (ganadora de la última edición TABA 2020) será leído por Daniela Catz y Matías Marshall. El texto: Las lentes para mirar cargadores, de la dramaturga catalana Cristina Clemente (ganadora de la edición TABA 2019) será leído por Elisabet Casanovas y Alejandro Bordanove. El torneo se realizará por Instagram live y se votará mediante encuesta en stories.



Domingo 3 de mayo – 19 h

Amanecerá con escombros sobre el suelo, con dirección de Pilar Ronderos e Ítalo Gallardo. Compañía de Laura Palmer. Producción de Teatro Biobío (Chile)

Una obra de teatro documental y biográfico que pone en escena a cinco sobrevivientes del Terremoto ocurrido en Chile en el año 2010 (27F). A través de recuerdos narrados en primera persona, los sobrevivientes reconstruyen sus experiencias en torno a una de las catástrofes más significativas de la historia reciente de Chile.



Domingo 3 de mayo – 20.30 h

Cuento de invierno, de William Shakespeare dirigida por Declan Donnellan (Reino Unido)

Cheek by Jowl, es una de las compañías más reconocidas y una de las presencias habituales en Temporada Alta de Girona. Desde su creación, su fundador Declan Donnellan dirigió más de 30 producciones que se presentaron por todo el mundo.



Lunes 4 de mayo

Bonus track

Se transmitirán dos cortometrajes y una película realizados y producidos por Temporada Alta Girona. The One Project #1 – The Missing Part (Baro d’Evel / Salvador Sunyer Vidal); The One Project #2 – Restos de cosas (Xavier Bobés / Salvador Sunyer Vidal); Migranland (la película) – Àlex Rigola / Salvador Sunyer Vidal.



¿Cómo funciona la gorra virtual?

En cada ficha de obra en la web de TIMBRe4, hay un botón que dice Gorra online y/o Entradas que permite realizar un aporte voluntario. El 50% de lo recaudado es para la compañía y el otro 50% para el teatro. Cualquier colaboración es vital para sostener el trabajo.