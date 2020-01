Avellaneda: Mínima convocatoria al reclamo de seguridad de los vecinos

Una vez más, la convocatoria para reclamar más seguridad que circuló por las redes sociales, tuvo más aceptación online que en la vida real.

Con una escasa convocatoria que no por ello es menos genuina, los grandes ausentes fueron los medios locales que durante un par de días agitaban la inseguridad publicando supuestos hechos delictivos y digo supuestos porque varios de los publicados casos, a la fecha no fueron ratificados formalmente en la policía o en la justicia.

Y una vez más Marcelo Frecha tira la piedra y esconde la mano, al publicar sin chequear y prestarse al juego de los que meten miedo con intenciones políticas ya que no aportan ni difunden una sola medida para mejorar la seguridad, mucho menos denuncian en la justicia todo lo que le cuentan a los vecinos para captar su atención.

Ya me referí al respecto de que muchos usan el miedo de los vecinos en su beneficio, lo que no implica que no ocurran hechos delictivos o que el intendente Ferraresi este muy lejos de tener gente capacitada en seguridad a la que le dan un puesto y se creen por sobre el resto de los humanos.

Las responsabilidades en la seguridad son varias y las causas complejas como para seguir creyendo que todo se arregla con más policías, más cámaras y más patrullas, todo eso sirve de poco, si los fiscales y jueces liberan a los aprehendidos en un par de horas o menos si son menores de edad.

Los vecinos presentes hoy en las puertas de la secretaría de seguridad y el Polo Judicial, juntaron firmas para pedir una entrevista con el intendente quien en materia de seguridad no ha querido nunca reunirse con los vecinos, delegando esto en Mónica Ghirelli, cuya credibilidad con los vecinos es nula.

La nota atípica fue la presencia de un joven que se presento como policía federal y que su trabajo era recabar información sobre los motivos del reclamo, si tenían denuncias puntuales, si iban a realizar algún corte o movilización, es habitual que las fuerzas de seguridad tengan presencia en movilizaciones importantes pero no que se presenten, es para celebrar que el Ministerio de Seguridad de la Nación demuestre interés por los vecinos de Avellaneda.

Los presentes se quejaron del trato preferencial que en seguridad recibe el barrio de Quinta Galli donde dicen hay tantos patrulleros dando vueltas que se chocan entre ellos, mientras en barrios linderos se va pasar un móvil cada tanto, se quejaron del deficiente funcionamiento de las alarmas comunitarias municipales y dela poca participación de todos los que se quejan a diario por las redes sociales.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw