Avellaneda: Desde el lunes comienzan nuevas actividades con protocolo

Desde este lunes, se habilitan varias actividades, como mudanzas y peluquerías. Serán con protocolo estricto.

El Municipio de Avellaneda despliega una serie de habilitaciones para diferentes servicios a lo largo y ancho de la comuna, en el marco de una nueva fase del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por la Pandemia de Coronavirus.

Si bien la comuna es una de las más afectadas por el Covid-19 tanto en número de casos como de decesos en la Región, la disposición gubernamental habilita a que se liberen algunas actividades que poco a poco comienzan a reactivar la economía local.

En ese sentido, el último miércoles fueron habilitados los comercios no esenciales. Ellos son: Venta minorista de productos textiles, prendas de vestir, calzados y juguetes, que se realizarán sin ingreso de clientes de 8 a 20. Además, la venta minorista de otros rubros en comercios de cercanía, si se realiza con ingreso de clientes en el mismo horario.

El Municipio, además, agregó el servicio de comidas y bebidas con la modalidad take away (retiro en el local) con dos franjas horarias: De 10 a 14 y de 19 a 23. No está permitido ingresar ni permanecer en el local.

Este lunes 27 de julio, consumada la primera semana, serán habilitadas nuevas actividades. Los servicios de mudanzas estarán permitidos de 8 a 14; y los servicios de peluquería y estética serán de 8 a 20, siempre respetando el estricto protocolo sanitario.

En tanto, los servicios inmobiliarios, martilleros, jurídicos, notariales, contaduría, auditoría, arquitectura, ingienería, kinesiología, nutricionista, fonoaudilología y terapia ocupacional, con las medidas sanitarias de prevención requeridas, serán de 10 a 16.

Desde el municipio de Jorge Ferraresi señalan que para los comercios sin ingreso de clientes, el mismo debe ser impedido por una estructura de difícil remonición, como un mostrador, y debe contar con un panel divisor de acrílico o material plástico que sirva para la prevención de contagio.

Avellaneda había sido uno de los 19 distritos en donde se realizó una de las primeras flexibilizaciones de la cuarentena semanas atrás. En dicha oportunidad, al igual que en esta, no estarán permitidas las salidas deportivas ni de recreación.

“No obstante, se seguirá analizando la evolución de la tasa de contagios y, de ser ésta favorable, se evaluarán las diferentes alternativas que podrían permitir la habilitación de algún tipo de salidas de esparcimiento con modalidades restringidas”, habían aclarado desde el gobierno bonaerense en aquel entonces.

Este viernes se confirmó otro deceso por Covid-19 en Avellaneda y más de 100 contagios según precisó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. De esta forma, son 58 los fallecidos en el distrito y con 128 nuevos casos, son 4.389 los positivos, entre los que están incluidos 1.729 vecinos que se recuperaron por lo que ya fueron dados de alta.