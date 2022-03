La Plata: Conferencia de Prensa del SOEMLP tras haber denunciado al intendente Garro

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata, junto a la FESIMUBO denunciaron al

intendente Julio Garro ante el Ministerio de Trabajo por la violación del artículo 52 de la ley 14.656,

solicitando la inmediata y urgente intervención de la Ministra Mara Malec.

Luego de haber denunciado al intendente de La Plata por haber realizado de manera ilegal las reuniones de paritarias, el Secretario General del SOEMLP, Gustavo Hernández, brindará una conferencia de prensa junto al Secretario de Negociación Colectiva de la FESIMUBO, Gustavo Seva y el abogado de la Federación, Ricardo Bradley. La misma se llevará a cabo el miércoles 23 de marzo a las 16 horas en la sede del Sindicato, sita en calle 50 N° 947 entre 13 y 14. A las 15:30 horas habrá una recepción para las y los periodistas.

La conferencia de prensa tendrá lugar en el marco de las denuncias realizadas al intendente Garro, en un

nuevo acto de practica antisindical, con expresa exclusión de nuestra entidad, donde no cumple con la ley

14.656, desconoce las resoluciones y dictámenes del Ministerio de Trabajo e intenta arreglar salarios en

innumerables cuotas, y en meses específicos para que no impacten económicamente en los pagos de

aguinaldos. En este contexto también se dará cuenta de la terrible situación salarial y contractual, la falta de registración de contratos, los pases a planta permanente pendientes de las y los trabajadores municipales, así como también de las medidas de fuerza y movilización que llevará adelante el gremio y la Federación en caso de no haber ninguna respuesta.