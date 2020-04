WhatsApp con novedades: permitirá videollamadas grupales con más de cuatro participantes

Hasta ahora era posible realizarlas con una versión concreta de la aplicación de mensajería, pero solo a cuatro personas. Actualmente trabajan para ampliar sus fronteras.

El teletrabajo y no poder salir de casa salvo contadas excepciones, como acudir al supermercado, ir al cajero automático, pasear al perro, o desplazarse a otro domicilio para ayudar a personas que no puedan valerse por sí mismas, son las principales medidas que marcan el aislamiento actual decretado por el Gobierno como medida de contención del coronavirus. Aun con todo, la vida social no tiene por qué quedar desechada.

Con estas restricciones, son muchas las personas que se lamentan de no poder ver a sus familiares, amigos o parejas durante las semanas que se prolongará este confinamiento. Ante esto, las redes sociales vuelven a ser una herramienta muy útil para lograr que la distancia con nuestro entorno social pareza más estrecho gracias a las videollamadas en grupo. WhatsApp, a pesar de ser una de las apps de mensajería más empleadas, parece no ser la preferida de los usuarios, pero uno una actualización podría cambiar las tornas.

Videollamadas a cuatro personas:

Hasta ahora era posible realizar una videollamada por WhatsApp en la que interviniesen como máximo cuatro dispositivos a la vez. Para poder realizarla es necesario disponer, en primer lugar, de la versión Android 4.1 y posteriores y asegurarse de tener una buena conexión a Internet. Además, existen diferentes formas de hacerlo.

Para los dispositivos Android, y en caso de que queramos realizar una videollamada desde un grupo de chat concreto con varias personas que están integradas en él, lo primero es tocar en el icono de llamada que aparece en la parte superior derecha (junto al nombre del grupo de chat). Desde ahí, seleccionamos los contactos con los que queramos hablar y, después, accedemos a ‘videollamada’.

También se puede realizar una videollamada grupal desde la pestaña de ‘Llamadas’ –integrado en la propia app de mensajería–, donde el camino a seguir es prácticamente el mismo. Primero, hay que acceder al icono de ‘llamadas’ y luego a la opción ‘nueva llamada grupal’. Después, eliges los contactos que vayan a participar y haces ‘click’ en ‘videollamada’.

Ahora bien, las llamadas grupales desde WhatsApp solo permiten un máximo de cuatro participantes y no se puede echar a ningún contacto de la llamada, tendrá que ser la persona quien decida salirse de la misma. Además, en ese mismo encuentro pueden participar personas que tú tengas bloqueadas pero otro de tus contactos no, según informan desde su web oficial.

Asimismo, tendrás la opción de apagar tu cámara durante la videollamada accediendo a la opción de ‘Detener vídeo’. En los dispositivos iOS, el proceso a seguir es el mismo que en los Android.

Aumenta el número:

Respecto al número de participantes, teniendo en cuenta las reuniones de amigos que se montan actualmente por videollamadas, WhatsApp podía ser poco eficaz. Pero ahora, la intención de la app de mensajería es llegar a decenas de participantes.

La aplicación está trabajando para aumentar el número de participantes en las videollamadas más allá de los cuatro –de esta manera intentarían igualarse a la competencia– en la versión beta de WhatsApp, concretamente en la 2.20.128, según ha informado WAbetaInfo.

Ahora mismo la aplicación de mensajería está en clara desventaja con su competencia, en un momento en el que la gente está buscando la forma de hablar con el mayor número de personas de manera simultánea.