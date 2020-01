Viral recuerdo de Natacha Jaitt y pedido de justicia

YO TE RECUERDO

A un año del crimen de Natacha Jaitt, silencio de tumba!. Su nombre fue enterrado con ella. De ella nadie habla!.

Se puso al hombro una causa terrible «abuso de menores» hizo todas las denuncias y presentó todas las pruebas ante la justicia (la justicia macrista) pero «la puta» no tenía filtro, denunciaba a todos por igual. La difamaron por cadena nacional todos, absolutamente todos los medios (ahí no hubo grieta – ¿porque será?) y unánimemente le dijeron a la gente -«no le den bola, es una puta, drogona y dice cualquier cosa»-

Eso, no dar crédito a «la puta» es un prejuicio tan viejo como el oficio de meretriz. Es el cinismo social que calma y adormece conciencias inquietas o sucias. Pero todos, de alguna manera, «consensuaron» en olvidarla!.

¡ELLA SABIA Y SABIA MUCHO Y ESTE OLVIDO LO CONFIRMA!

Había que pasarla de merca y que parezca un accidente, total quien va a reclamar por una puta que ofende y perturba las conciencias de los dos lados de la grieta?: ¡Nadie!.

¡JUSTICIA Y QEPD!

ali-saravia