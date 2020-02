Violencia Institucional Policial nueva denuncia de personal de la PSA

Se incrementan las denuncias de Abuso de Autoridad y Maltrato en Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en contra de Altos Mandos Policiales y Civiles, ante el silencio cómplice de las nuevas Autoridades Gubernamentales que sostienen en sus cargos a Jerárquicos Corruptos

DENUNCIA

En el Aeropuerto El Palomar, asiento de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva El Palomar de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, a los 03 días del mes de Febrero del año 2020, siendo las 12:00 hs., el funcionario que suscribe, Oficial Jefe CANO, Oscar, en su carácter de Jefe de Turno, secundado en la oportunidad por el Oficial Ayudante Galván Florencia, labra la presente a los efectos de dejar debida constancia que comparece ante esta Guardia de Prevención, una persona de género femenino, quien manifiesta deseos de radicar una denuncia penal; ante lo cual se le hace saber las penalidades en que incurren los falsos denunciantes (Articulo 245 del Código Penal). Recibiéndose la presente denuncia conforme a las previsiones de los Artículos 174, 175, 176,178 y 179 del Código Procesal Penal de la Nación libro II, título I, ley Nro. 23.984), interrogada a tenor de lo normado por el art. 240 del C.P.P.N, se le consulta a la compareciente acerca de sus condiciones personales, quien manifestó ser y llamarse: PASSARELLI Florencia, nacionalidad Argentina, nacida el día 06 de octubre de 1991, de 28 años de edad, numeraria de esta Policía, Legajo Único Personal Nro. 506.086, estado civil soltera, domiciliada en calle Thomas Edison Nro. 294, Localidad de Rafael Castillo, Partido de La Matanza, teléfono de contacto Nro. 1533118071, Documento Nacional de Identidad Nro. 36.536.859, que solo exhibe y retiene para sí, aportando una copia xerográfica la cual rubrica de su puño y letra. Seguidamente, se invita a manifestar al compareciente si lo une vínculo de parentesco o de interés con alguna de las partes o cualquier otra circunstancia para así apreciar su veracidad, como así también es impuesto del contenido de los Arts. 234, 235 y 236 del C.P.P., referidos a la prohibición, facultad y deber de abstención; manifestando tener conocimiento de los mismos, como así también que es víctima del hecho que se presenta a denunciar. DENUNCIA: A principios del mes de noviembre del año 2019, mes a partir del cual empieza a cumplir funciones en este Aeropuerto Internacional, lugar donde fue muy bien recibida por la totalidad del personal policial, pero también fue advertida por sus compañeros respecto a un personal civil, la Sra. CALVO, Claudia Leonor Silvana, Documento Nacional de Identidad Nro. 16.951.882, Legajo Nro 501.883, grado C6, quien al momento cumple funciones en el Sector de Apoyo Administrativo de dicha U.O.S.P. ya que esta persona suele agredir al personal femenino y dirigir agravios hacia ellas. Así como fue advertida, los primeros encuentros en el Turno de Prevención, así como en la Oficina de Apoyo administrativo con el personal civil antes citado fueron bruscos, ya que manifestaba desagrado y desprecio hacia su persona. Cabe destacar que la Sra. CALVO es la persona encargada de hacer entrega de los recibo de haberes de la totalidad del personal, sin embargo, a raíz que la Sra. CALVO prohibió su entrada a la Oficina de Apoyo Administrativo sin dar explicación alguna, en reiteradas oportunidades tuvo que recurrir al Jefe de Unidad, Inspector VIEJO Sebastián para que actúe como nexo para acceder a dichos recibos. En los primeros dias del mes de Diciembre del año 2019 el Jefe de Unidad, habiendo evaluado la experiencia por haber cumplido funciones en el Turno de la División Regional de Operaciones Policiales Aeroportuarias, en la Unidad Operacional del Control del Narcotráfico y Delitos Complejos I del Este, en el Grupo de Entregas Controladas, por decisión y en dependencia directa del Comisionado Mayor ZAMORA Héctor, quien se desempeñaba como Jefe de la Regional I del Este de esta Policía, y siendo egresada de las carreras de grado Abogacía y Licenciatura en Criminalística, la designa para hacerse cargo de la División de Información Criminal de la Unidad. Una vez notificada, cumplimentando las órdenes emitidas por el Jefe de Unidad, se presenta en la Unidad para desempeñar funciones, que por no disponer de espacio físico, los elementos de trabajo se encuentran dentro de la Oficina de la División de Apoyo Administrativo. A partir de ese momento la Sra. CALVO desvinculo el e-mail institucional correspondiente a la División de Información Criminal de la Computadora impidiendo que pueda trabajar y acceder a la información, y se negó rotundamente a compartir la oficina expresando “VOS YA NO TENES NADA QUE HACER ACA, ASI QUE RETIRATE” SIC, motivo por el cual se notificó a la División Regional de Inteligencia Criminal Aeroportuaria que no se podían cumplimentar los requerimientos solicitados ya que no se tenía acceso al e-mail o a la información necesaria. A partir de ese momento empezaron los insultos y amenazas hacia su persona “VOS SOLO ESTAS ACA PORQUE LE CHUPAS LA PIJA AL JEFE, SOS UNA INUTIL, SOS UNA MODERNA DE MIERDA, NO SERVIS PARA NADA” SIC, en varias oportunidades cerró la puerta en su cara, y en otra ocasión, en presencia del Oficial Ayudante AGÜERO Maximiliano, quien desempeña funciones como Auxiliar de Operaciones Policiales, y Oficial Principal MILLA Ricardo, Responsable de Logistica Policial, Oficial Principal ALFONSO Antonella y Oficial Jefe PUGLISI Armando, auxiliares de Logistica Policial, de manera prepotente la empujo y arranco papeles de su mano. Estas situaciones fueron informadas tanto el Jefe de Unidad como el Jefe de Operaciones Policiales, Subinspector VASSALLO, Patricio, quienes decidieron comience a utilizar provisoriamente hasta se le asigne un lugar, la Oficina del Jefe de Unidad, la cual está ubicada frente a la Oficina de la División de Apoyo Administrativo. A pesar de la asignación de un nuevo sector de trabajo, los insultos continuaron a través de los pasillos, como: “ACA ESTAMOS LAS QUE TRABAJAMOS, ALLA ESTA LA QUE CHUPA LA PIJA” SIC, sistemáticamente la Sra. CALVO, sola o con otras personas, abría sistemáticamente la puerta de la oficina asignada sin golpear con el fin de reírse de ella expresando “VISTE QUE TE DIJE, ESTA ESTA ACA, PORQUE LE CHUPA LA PIJA AL JEFE” SIC. Asimismo, en las oportunidades que solicitaba colaboración del personal civil CAPECE, Martin, auxiliar de Información Criminal a su cargo, el mismo se rehusaba y según el Jefe de Unidad, el Sr CAPECE expreso: “YO LE DEBO MUCHO A MAXY Y A CLAUDIA, SI ELLA ME PIDE ALGO, LO TENGO QUE HACER”. Del mismo modo, delante de la Oficial Principal MARTINEZ, Ailyn, personal civil NARDONE Flavia, auxiliares de Apoyo Administrativo y el Sr. CAPECE, Martin, la Sra. CALVO expresa: “AHORA VA A VENIR MAXI, Y YO LE VOY A DAR LA LISTA NEGRA QUE TENGO ARMADA CON TODA ESTA GENTE, EL SABE LO QUE TIENE QUE HACER” SIC, haciendo alusión al Comisionado General LENCINA Maximiliano, Director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC) y persona con quien mantiene unión matrimonial. Posteriormente, la cruza en el pasillo y luego que la Sra. CALVO ingrese a la Oficina de Operaciones policiales expresa: “A ESTAS HAY QUE MATARLAS A TODAS PARA QUE EMPIECE A FUNCIONAR LA PSA, YO ME VOY A ENCARGAR DE QUE ESTO CAMBIE” SIC. Estas situaciones fueron denunciadas previamente, de manera anónima, por miedo a posibles represalias y ante las amenazas de la Sra. CALVO que la denunciaría por faltarle el respeto a través de la página web del Ministerio de Seguridad, mediante el Formulario Nro. 8625. El 14 de Enero y hasta el día 01 de Febrero del corriente año cumplimenta la Licencia Anual Ordinaria y el día de la fecha es notificada por Personal de Operaciones que debe cumplir con Asignación de Tareas en la Unidad Operacional Ezeiza, sito el Aeropuerto Ministro Pistarini, con presentación efectiva el día 04 del corriente. Es importante destacar que previo al regreso de la Licencia Anual Ordinaria, recibió mensajes de parte de sus compañeros respecto a un listado de Oficiales que serían asignados a un nuevo destino. Este listado tuvo lugar el día 25 de Enero en El Palomar, confeccionado por la Sra. CALVO, Claudia y el Jefe de Operaciones VASSALLO, Patricio, designando la Sra. CALVO a los Oficiales que iban a trasladar del Aeropuerto El Palomar hacia otros destinos. Dicha lista no fue consultada con el Inspector VIEJO, Sebastián, aun mas, fue confeccionado en ausencia del mismo, quien se encontraba de licencia, el Inspector toma conocimiento del mismo e intenta modificarlo pero según expresas palabras del Subinspector VASSALLO, Patricio: “ME RECOMENDARON QUE PARA NO COMPLICARME LAS COSAS NO MODIFIQUE LA LISTA” SIC. PREGUNTADO: Para que diga si desea agregar, quitar o enmendar algo a dicha denuncia. DIJO: Que SI. Atento a todos los llamados realizados por Oficiales pertenecientes a la Superioridad y a diferentes direcciones respecto a la presente, manifiesta que teme por su integridad física. PREGUNTADO: Para que diga si desea agregar, quitar o enmendar algo a dicha denuncia. DIJO: Que no. No siendo para más, se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación firmando por ante mí que CERTIFICO.-

DENUNCIANTE

Oficial Jefe CANO, Oscar

PREVENTOR