Villa Gesell: vecinos se manifestaron frente al boliche donde rugbiers mataron a Fernando

Vecinos de Villa Gesell llevaron adelante una manifestación de protesta frente al boliche Le Brique, donde un grupo de rugbiers asesinó a golpes a Fernando Báez Sosa, de 18 años.

La protesta incluyó una «sentada» frente al local y un minuto de silencio con lo cual se sumaron al pedido de justicia de la familia y de los amigos de la víctima, y al mismo tiempo manifestaron su repudio al boliche porque pese a lo sucedido decidió mantener su programación de hoy, para lo cual continuó con la venta de entradas.

Los vecinos se instalaron en la esquina de la avenida 3 y calle 103, encendieron velas para recordar a Fernando, reclamar Justicia y condenar la actitud del boliche. La indignación de los vecinos estaba dirigida, también, hacia los dueños del local bailable por seguir con su actividad, incluso el mismo día en el que sucedió el crimen del joven y, además, por ordenar a su personal el retiro de quienes peleaban en el local para que el enfrentamiento se desarrollara «puertas afuera» y desligarse así de toda responsabilidad.

En relación a esto el boliche se pronunció con un breve comunicado en el que «lamentaron lo ocurrido y repudiaron la violencia», paro a la vez difundieron un flyer que decía «LBQ ES FIESTA» para promocionar una nueva noche de baile.

Por medio de la «sentada» que se realizó esta noche, los vecinos de Villa Gesell también le pidieron al intendente que decrete un día de duelo por el asesinato de Fernando, indicaron. En diálogo con los periodistas, Walter Mercuri, uno de los fiscales que dirigió la investigación del caso, confirmó que los rugbiers fueron a atacar al joven luego de tener una «gresca que no tuvo mayor gravedad» dentro de Le Brique.

Posteriormente, detalló el fiscal, tras ser sacados por la fuerza del boliche, los asesinos se acercaron hasta donde estaba Fernando, que para entonces se encontraba tomando un helado con sus amigos, y lo golpearon hasta matarlo.

Esta tarde efectivos policiales allanaron por segunda vez la casa en la que los diez rugbiers detenidos se hospedaban en Villa Gesell y allí secuestraron ropa, calzado y cajas con bebidas entre otros elementos de interés para la causa. El procedimiento se llevó a cabo en la vivienda ubicada en el Paseo 203, en el barrio Norte, cerca del histórico pinar local, donde ingresaron los efectivos policiales junto a personal de la Fiscalía en busca de diversas prendas de vestir que aparecen en los videos del ataque a la salida del boliche Le Brique.

Además, Barón se hizo presente en la marcha organizada para pedir Justicia para el joven de 19 años asesinado, que tuvo lugar en la puerta del boliche.

La cantante se mostró muy angustiada y habló sobre el caso que conmueve al país: “Apenas me enteré de lo que había pasado con Fernando, decidí suspender todo. No estoy en condiciones para armar una fiesta y facturar guita, mientras toda esta gente derrama lágrimas por la muerte insensata de una persona (…) No me perdonaría estar cantando en medio de un clima de angustia como éste”.