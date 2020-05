Vecinos contra Cuidadores Ciudadanos

En Avellaneda, hay funcionarios municipales que parecen hacer un gran esfuerzo por incomodar a los vecinos y hay empleados que realizan su trabajo de forma ineficiente, incluso algunos podrían ser imputados por delitos que van desde el encubrimiento al delito tipificado en el Art. 248 C.P, incumplimiento en los deberes de funcionario público.

El propio Marcelo Rey, subsecretario de seguridad a cargo de la Subsecretaría de Prevención e Inspección Urbana no ha logrado que sus Cuidadores Ciudadanos cumplan con sus tareas de forma equitativa y eficiente.

Ordenado el aislamiento social, uno esperaba un mayor control de la medida del Gobierno Nacional en gobiernos del mismo partido, pero curiosamente ha sido más celoso en el control del cumplimiento el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta que el intendente Jorge Ferraresi.

En los barrios de Avellaneda, muchos han hecho lo que les vino en gana, Gerli no ha sido la excepción y así, negocios que no se encuentran habilitados para funcionar, lo han hecho aún estando sobre avenidas transitadas y a metros de la comisaría 6ta de Gerli o de la base de la Policía Local y Cuidadores Ciudadanos de Heredia y Reconquista, por la avenida Lacarra varios comercios violaron la cuarentena a la vista de todos.

La picardía de esos comerciantes, que han violado la Ley, que han cometido un delito federal expone a sus clientes, no se trata de ser «vivo», ni de justificar que hay una necesidad económica, porque es evidente que la Pandemia afecta a casi todos.

La estupidez de muchos que avalan y se prestan a concurrir a negocios que atienden en infracción, algunos con las persianas bajas, son los mismos que si se enferman van a salir a pedir justicia, que van a insultar al comerciante, que pasará de ser una víctima de la economía a un egoísta, un asesino.

Me consta de que no todos los vecinos comparten esa idea, he recibido muchas consultas sobre comercios que además de no estar habilitados molestaban a los vecinos, he conservado cada consulta como una prueba de la ineficiencia de las autoridades policiales y municipales, porque deberán asumir ante algún brote los motivos por los cuales no han actuado.

Varios vecinos han recibido observaciones por parte de Cuidadores Ciudadanos y policías al estar barriendo su vereda, incluso con barbijo de que tenían que ingresar a su domicilio, pero a metros de la base los mismos vecinos veían comercios trabajar sin que reciban ningún aviso, algunos estacionando en cualquier lugar o sobre las veredas, otros trabajando con las persianas bajas y en el colmo de la incoherencia a efectivos fumando sin barbijo y sin respetar la distancia mínima.

Cada uno es grande y sabe qué tiene que hacer, los funcionarios saben cuáles son sus funciones, pero deberían saber que si le van a reclamar estricto cumplimiento a unos, eso implica a todos y a ellos mismos, el virus no discrimina.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw