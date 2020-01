Uruguay: Punta del Este Marcelo Parra acusó de agresión a Lucía Celasco: «La chica me c… a trompazos»

La palabra del hombre agredido por Lucía Celasco en Punta del Este. Insultos y gritos durante la discusión. ¿Qué pasó en el primer escándalo del Verano 2020?

Tras dar a conocer el escándalo en Punta del Este, Marcelo Parra relató lo ocurrido con la nieta y la hija de Susana Giménez, Lucía Celasco y Mercedes Sarrabayrouse. «La chica me cagó a trompazos», aseguró ante un medio.

Y claro está, la primer pelea del año del Verano 2020 cruzó el Río de la Plata. Un violento escándalo que protagonizaron Lucía y Mercedes conmocionó a Punta del Este y saltó hasta la Argentina. Testigos del hechos contaron detalles del episodio. Se sabe que todo terminó en una denuncia policial por parte de Marcelo, el hombre agredido físicamente por la joven, que estaba en el lugar junto a la madre de sus hijos, María Gimena Binaghi.

«Me cagó a trompazos, lo único que hice fue así (gesto de cubrirse) para que no me pegara más. Está totalmente drogada este chica. Rompieron el timbre, cagaron a piedrazos la casa», expresó el hombre en diálogo con Farándula Show en una grave acusación a la nieta de Susana.

Luego del incidente con la nieta de Susana, sostuvo: «Quisimos sacar el auto y vino una chica totalmente sacada, tres chicas en realidad, gritando, insultando. Me dijo ‘gordo grasa’ y me empezó a pegar. Lo único que hice fue empujarla para que no me siguiera pegando».

«Cuando vino la madre, que gritaba, le dije: ‘mirá el ejemplo que le estás dando a tu hija’. Estaba fuera de lugar y exaltada. Encima la chica se fue manejando. Pasamos un mal momento, y todavía no entiendo lo que pasó. Al auto de ella ni lo tocamos», aseguró Marcelo.

En el video captado por Farándula Show se escuchan los gritos e insultos que recibió la familia cuando se metió de nuevo en el domicilio que alquilaron para las vacaciones, y el momento en el que fueron a la comisaría para hacer la denuncia. El primer escándalo de Verano 2020.