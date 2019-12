URGENTE: el acto central de Cromañon se realizará en GROOVE de Palermo.

NO NOS CUENTEN CROMAÑON COMUNICADO URGENTE EL ACTO CENTRAL, SE REALIZARÁ EN

>>GROOVE DE PALERMO<<

Av. Santa Fe 4389 (continuo al predio La Rural)

Por cuestiones de Seguridad de todos nos vemos obligados a modificar la actividad que teníamos planteada para hoy. Se proyecta una probabilidad de casi el 100% de tormentas eléctricas con fuertes lluvias para esta tarde-noche. Desde este espacio siempre vamos a priorizar la seguridad de todos y todas. Y montar una estructura de escenario mas artefactos eléctricos en estas condiciones al aire libre genera un riesgo muy grande en ese sentido.

Por esta razón les informamos que el bloque musical previsto a realizar por Los Gardelitos, no se realizará por decisión nuestra y únicamente por una cuestión de capacidad, ya que es limitada. Agradeciéndoles a Los Gardelitos la predisposición, compromiso y apoyo de siempre.



Trasladaremos las demás actividades a Groove (Av Santa Fe 4389), que gentilmente nos cede el lugar para poder llevar a cabo el sentido Homenaje a Victimas y Sobrevivientes como todos los años y poder estar juntos en este día tan especial. Para poder ingresar será obligatorio la donación de TRES alimentos no perecederos / Ropa en buen estado / Juguetes en buen Estado. Rogamos entiendan que la capacidad ES LIMITADA y seremos muy estrictos con el ingreso. Agradecemos la comprensión de todos y todas y los esperamos desde las 18 Hs para seguir Transmutando el Dolor en Poesía. Los abrazamos. No Nos Cuenten Cromañón