Una denuncia de la UNDAV interfiere con la ampliación de del Polo Judicial de Avellaneda

En las últimas semanas, se cristalizaron las diferencias entre las autoridades de la Universidad Nacional de Avellaneda y el Ejecutivo local, luego de que el intendente Jorge Ferraersi recorriera junto al ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, el edificio “Beatriz Mendoza” en el que se realizan obras para el Polo Judicial Avellaneda-Lanús. Desde la casa de altos estudios acusaron al jefe comunal de querer “apropiarse” de la Sede Riachuelo.

No obstante, según confiaron fuentes cercanas a la Municipalidad, desde el 2018 que la Universidad estaba al tanto de que el edificio no podía ser utilizado para el Departamento de Ambiente y Turismo debido a que no era lo suficientemente grande. En tanto, otra fuente consultada cercana al Gobierno local le quitó peso a la denuncia del rector de la UNDAV, Jorge Calzoni, y aseguró que se trata de una pelea política que el directivo universitario tiene con el intendente, nada más.

Según plantea una nota del decano del Departamento de Ambiente y Turismo de la UNDAV, Ricardo Serra, que envió en junio de 2018 al centro de estudiantes de ese departamento, el edificio municipal Beatriz Mendoza “no era suficientes para la totalidad del alumnado” y asegura que el rector Calzoni fue informado sobre esto y que concluyeron que “no era conveniente avanzar en dicho acuerdo”. A partir de esta decisión, el intendente Ferraresi decidió que el edificio sea utilizado por el Polo Judical Avellaneda –Lanús.

En la nota a al que tuvo acceso este medio, el decano explica: “En febrero de 2018, en reunión con el intendente Ferraresi expresó el deseo de compartir instalaciones del Edificio Beatriz Mendoza con UNDAV mediante la firma de un convenio con responsabilidades de ambas partes. Al día siguientes me reuní con las autoridades de la Secretaría de Producción, Política Ambiental y Empleo, por indicación del ingeniero Ferraresi y dialogamos respecto de los espacios que correspondían a UNDAV y los que compartiríamos”

“Agradecemos la buena voluntad del Municipio, pero los espacios definidos para UNDAV no permiten que el Departamento funcione en un lugar único, según lo que nosotros pensamos desde que se inició esta obra en el 2013”, manifiesta Serra en la carta.

Asimismo, indica: “Por lo expuesto del Consejo Departamental, se informó al sr. rector que no consideraba conveniente avanzar en tal acuerdo que no garantizaba el funcionamiento unificado del Departamento en el edificio Beatriz Mendoza” y confirma que “dada la situación se decidió montar los laboratorios en tres espacios ubicados en Chile e Isletas, primer piso sede Piñeyro”.

A principio de agosto, el intendente recorrió junto al ministro de Justicia las instalaciones en donde funcionará la ampliación del Polo Judicial.