Trotta reafirma que continúa la educación a distancia

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró que en virtud de priorizar la salud en este contexto de pandemia y siguiendo las recomendaciones del comité de expertos, se continuará con la enseñanza de manera virtual. Para esto, la cartera educativa nacional sigue fortaleciendo y ampliando los recursos del programa «Seguimos educando».

Frente a la enorme incertidumbre de la comunidad educativa sobre la posibilidad de regresar o no a las escuelas, Trotta expresó: «En esta Argentina federal con distintas realidades, se supone que la ruralidad podría regresar primero a las aulas antes que los grandes centros urbanos con mayor circulación. Pero hay una decisión epidemiológica y además hay que tener en cuenta la propia tranquilidad de todas las familias, que no sientan que sus hijas e hijos se están exponiendo. Por eso, todas estas decisiones deben tomarse con mucho consenso. Lo más importante en este momento es cuidar la salud».

«El lunes próximo no volveremos físicamente a las escuelas, seguiremos aprendiendo y educando a la distancia con un enorme compromiso por parte de todos los actores involucrados. Hay un Gobierno y un Presidente que están construyendo el camino con las máximas referencias del campo de la salud para llevar la tranquilidad a todas las argentinas y argentinos. Volveremos a las aulas cuando que no exista riesgo para ninguna de nuestras niñas, niños y adolescentes«, agregó el titular de la cartera educativa nacional.

Por otra parte, consultado por el horario de ingreso escalonado de los alumnos a los colegios manifestó: «Es uno de los temas que se encuentra en discusión. Generar mayores turnos y evitar congestiones en el transporte público y la circulación de las personas puede ayudar en el contexto de la cuarentena. Existen estudios de universidades nacionales, que comprueban que ingresando más tarde -como ocurre en otros países-, los alumnos de secundaria son más productivos y mejoran su rendimiento escolar».

Además, aclaró que forma parte del equipo del Ministerio de Educación, Diego Golombek -director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)- «quien nos plantea la manera de optimizar el rendimiento a partir de demorar el horario de entrada de los alumnos en las escuelas. Hay ejemplos en el mundo en los que se evidencia que retrasando el horario de inicio de las clases los beneficios en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los adolescentes son enormes y los problemas logísticos asociados podrían resolverse fácilmente. Escalonar el ingreso, puede mejorar el rendimiento. El principal problema es cómo ordenarse porque muchas veces la propia escuela está organizada a partir de los horarios laborales.» En esta estrategia de priorizar la salud, el Ministerio de Educación nacional, en coordinación con todas las jurisdicciones educativas, continúa desarrollando y ampliando el programa «Seguimos Educando«, con una amplia agenda de enseñanza a distancia a través de la televisión, la radio, la plataforma y la entrega de cuadernillos.

El ministro Trotta aseguró que no se perderá el ciclo lectivo, y que hay un compromiso muy grande de todos los actores del sistema educativo para generar una estrategia clara de legitimidad para lo que vendrá cuando las chicas y los chicos regresen a las aulas. La misma contemplará la intensificación de los procesos de enseñanza, así como también el fortalecimiento del diálogo entre el ciclo lectivo de este año, y el del 2021. Asimismo se buscará hacer foco en aquellos estudiantes que estén terminando la primaria y la secundaria, porque es ahí donde se debe garantizar un cierre con todos los saberes necesarios que se pueden proyectar en el nivel siguiente.