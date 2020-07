Trabajadores del Senasa anuncian un paro en todo el país por 72 horas

Reclaman “la urgente incorporación a la ley de tareas esenciales para percibir el bono de $20.000 otorgado al personal de la salud”.

Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) anunciaron un freno de actividades por 72 horas entre el próximo 13 y 15 de este mes, en reclamo de reivindicaciones para el sector.

El personal, que se encuentra nucleado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), exige “la urgente incorporación del organismo público a la ley de tareas esenciales a fin de percibir el bono de $20.000 pesos otorgado al personal de la salud en cuatro cuotas, la eximición del pago del impuesto a las ganancias y el otorgamiento de una pensión a familiares de las víctimas de la pandemia”.

“El Estado considera ‘servicio esencial’ a la actividad para garantizar la producción de alimentos cárnicos y vegetales, pero no para que sus trabajadores sean amparados por las leyes que vota el Parlamento Nacional. Si en verdad el sector no es esencial, entonces no trabajará entre el 13 y el 15 de este mes inclusive a partir de un paro nacional”, destacó el coordinador de ATE-Senadas de San Vicente-Ezeiza-Esteban Echeverría, Jorge Ravetti.

Al mismo tiempo, reclamaron por la reincorporación de trabajadores despedidos durante el gobierno de Mauricio Macri, y solicitaron que se termine con las contrataciones de monotributistas en la órbita del Estado.

“Se impone profundizar el pase a planta permanente de los trabajadores del Estado, en especial de quienes ya ganaron los concursos y solo esperan las firmas administrativas. Además, debe abrirse la paritaria sectorial para discutir un salario digno y mejoras del convenio colectivo de trabajo”, detalló el dirigente.

Por último, los trabajadores del sector destacaron que “el personal del Senasa es esencial para el control sanitario de toda la cadena alimentaria y el comercio exterior de productos fronterizos, en los frigoríficos, oficinas locales, laboratorios y en la administración central y centros regionales a fin de que los alimentos sean sanos e inocuos”.