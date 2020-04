Toyota no abonará la totalidad de los sueldos por primera vez en su historia

La firma japonesa, radicada en Argentina desde el ‘97 no podrá afrontar el 100% del pago de haberes a sus empleados de la planta bonaerense de Zárate.

Debido al avance incesante del virus Covid-19 continúa de manera sostenida la parálisis de la industria automotriz, como tantas otras actividades, afectando a ciento de miles de trabajadores a lo largo y ancho de la Argentina.

Toyota no ha sido la excepción en este freno económico-laboral, y en consecuencia, informó que no podrá afrontar el 100% del pago de los salarios a los más de 4.400 empleados de la planta ubicada en la localidad de Zárate. Según confirmó Horacio Alonso para Ámbito, la firma japonesa no pagará la totalidad de los salarios por primera vez desde que se asentó en el país, allá por 1997.

La empresa utiliza un método de compensación a través de sus distintas filiales, de modo que cuando una planta incurre en pérdidas, es solventada por otra. De este modo logra sostener el empleo y mantener la regularidad en el pago de salarios. A través de este mecanismo la firma multinacional pudo hacer frente a la crisis de 2002 y 2008, manteniendo esta “visión global”.

No obstante, la extensión de la pandemia ha llevado a la compañía a enfrentar una situación sin precedentes. Los más de 4.400 empleados de la planta bonaerense de Zárate recibirán un pago no remunerativo del 70% del sueldo bruto de marzo.

Asimismo, la empresa puso a disposición el pago de $30.000 para que los trabajadores cuenten con un monto que les permita sostenerse ante esta situación. Esta entrega será descontada del próximo aguinaldo.