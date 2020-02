Temperley: Proponen señalizar el camino a la Comisaría de la Mujer con pinceletas

La muralista Florencia Menéndez, encabeza una original propuesta solidaria: señalizar artísticamente, con pinceletas anchas con caras de mujer dibujadas, el camino que va desde la Plaza de Temperley a la Comisaría de la Mujer y la Familia, ubicada en esa localidad.

“Me llama la atención la cantidad de mujeres que me preguntan, cuando estoy pintando sobre 25 de Mayo, dónde queda la comisaría de la mujer. Siento su angustia e inseguridad; sus miedos o sus enojos, y más de una vez me pasó que volvieran a repreguntarme la dirección porque no la encontraban”, contó su muro de Facebook.

En ese sentido, adelantó que está armando un boceto para pintar la fachada de la Comisaría de la Mujer y la Familia, ubicada en 25 de Mayo 348, en Temperley.

“Además se me ocurrió hacer un camino de pinceles pegados en los frentes que van desde la avenida Meeks – Plaza de Temperley – hasta la comisaría”, propuso. Y detalló: ”Los vi en algún lado (Alexandra Dillon, artista de California): pinceletas anchas con caras de mujer. Me pareció una buena idea hacer un camino que pueda guiar y acompañar esas tres cuadras a quienes necesitan defender un derecho”.

La muralista dijo que necesita pintar 100 pinceletas y necesita la ayuda de los vecinos. “Si tienen esas pinceletas viejas que ya no usan, que están duras o viejitas y las pueden donar para este proyecto sería más fácil y rápido de concretar, para eso estoy pidiendo si pueden acercarlos al almacén de arte Cezanne, 25 de Mayo 62, en Temperley, donde está Rubén Mele que me los guarda”, pidió Menéndez.

“También se puede ayudar entregando los pinceles ya pintados para quienes tengan ganas de participar con su arte también. Yo luego los barnizo y preparo para que duren lo máximo posible a la intemperie”, finalizó la muralista de Temperley.