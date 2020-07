Sindicato de Empleados de Comercio: “Estamos de acuerdo con que se flexibilice la cuarentena”

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús – Avellaneda hablaron sobre la flexibilización de la cuarentena y se mostraron a favor de que haya una apertura del aislamiento debido a la paralización económica que sufren los comercios desde que inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Vemos una reducción de los puestos de trabajo, sobre todo en las pymes y pequeños comercios. Es el sector más golpeado de esta pandemia y la verdad apelando a la responsabilidad de todos cumpliendo los protocolos, somos partidario de que se reabran las actividades. Estamos de acuerdo con que se flexibilice la cuarentena”, aseveró el secretario general del SECLA, Orlando Machado, en diálogo con El Sindical.

En ese sentido, indicó que “no hay datos ciertos” sobre la cantidad de empleos que se perdieron desde marzo ya que “muchos se sostienen con ayuda del Estado nacional, hay otros que no están pagando, pero tienen personal licenciado” y sostuvo que “no se puede hacer un relevamiento porque no hay inspectores en la calle, no hay estadísticas”.

Además, Machado apuntó a que la reconstrucción de la economía pospandemia no será rápida: “Nova haber cola de gente tratando de comprar, no va a haber una recuperación inmediata”. Criticó, además, que “se ve un poco de inacción de algunos ministerios para la planificación de la postpandemia”.

“No vemos medidas concretas para decir que de esta manera vamos a enfrentar la pospandemia ¿Cuál es la medida? Hay buenas intenciones por parte del Gobierno, se hizo lo correcto hasta ahora, pero llevamos 120 días de parate casi total. Me parece que debe haber medidas concretas por parte del Ejecutivo para que se recupere la capacidad de consumo”, arremetió.

Respecto a la discusión salarial que se encuentra congelada, Machado aclaró: “Particularmente soy partidario discutir por remas porque las ramas como supermercados mayoristas han estado abiertos, están en condiciones de por lo menos dar algo a cuenta para tratar de recuperar lo que perdimos por inflación”.

“¿Qué le voy a pedir a los sectores que estuvieron cerrados durante cuatro meses? Hay que llegar a un consenso con el Gobierno, las cámaras empresariales y el sindicato”, replicó.