Simuló ser su hijo de 11 años en Instagram para detener a personal trainer que lo acosaba

El acosador es un personal trainer de 23 años y el acosado, un niño de 11 años. Charlaban por Instagram y continuaron con invitaciones a jugar a la play, propuestas subidas de tono y un pedido de concretar un encuentro.

Un chico de 11 años fue acosado sexualmente por un personal trainer que concurría al mismo gimnasio que él, en el barrio de Nueva Pompeya, en Buenos Aires.

El acusado, que fue detenido en las últimas horas por los delitos de tentativa de abuso sexual y grooming, llegó a pedirle al nene que «le regale un bóxer». La primera vez que el acosador lo contactó fue a través de un mensaje en la red social Instagram y a ese le siguieron otros tantos, en los que cada vez con mayor insistencia le pedía que tuvieran un encuentro. Finalmente, los que respondieron fueron los padres del menor y cayó en la trampa.

La víctima no se había animado a contar lo que pasaba pero un día, por accidente, sus padres lo descubrieron y se hicieron pasar por él para engañar al hombre. Al momento de hacer la denuncia en la Comisaría 4 B de la Policía de la Ciudad, el hombre contó que se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando a su hijo se le rompió el celular y le pidió prestado el suyo.

«A él se le había roto el teléfono el jueves cuando fue a jugar a la pelota con su papá biológico y había estado llorando. Mandamos a arreglar el teléfono y él me pide instalar el Instagram en mi teléfono y yo se lo presto, y vinieron unos amiguitos y estuvieron hablando en la pieza con esta persona que se llama Emanuel Infante, que por suerte está detenido», relató Diego, el padrastro del nene, quien señaló que tanto él como su mujer conocen todas las claves de las redes sociales del menor.

Como el nene no había cerrado correctamente la sesión, le llegó el aviso de un nuevo mensaje que despertó su preocupación.

«El vienes a la tarde, cuando Thiago se va a pasar el fin de semana con el padre, me entra un mensaje al Instagram. El nombre de usuario es manolete_laureano10. La gente lo tiene que saber porque el barrio está revolucionado con este tema. No es su nombre y apellido porque se esconde detrás de un perfil trucho», señaló.

«El mensaje decía ´hola cómo estás bebé, tenemos que encontrarnos y un corazón’. Lo que más me llamó la atención es que decía ‘necesito que me regales un boxer´. Empiezo a mirar el perfil y me llamó la atención. Ahí veo el gimnasio donde va mi hijastro a jugar al fútbol. Esta persona hacía fierros ahí y tengo entendido que hacía dos meses le pidieron que dejara de ir porque siempre se rodeaba de menores», contó.

Alertado por lo que estaba sucediendo, le contó a su mujer y decidieron intervenir para evitar que su hijo fuera víctima de grooming. Se hicieron pasar por él, aceptaron la invitación y pactaron un horario y un lugar para la supuesta cita.

El hombre vestía un remera ajustada al cuerpo y short deportivo fue detenido y ante la presencia de testigos se procedió a la identificación y a la requisa de las pertenencias que llevaba en su bolso.

Llevaba encima una mochila que en el interior tenia tres preservativos y un frasco de “Estanozolol” de 10 miligramos. Se trata de un esteroide que además de su efecto anabólico aumenta el impulso sexual en los adultos y ayuda al desarrollo sexual en los varones.

Del procedimiento también formaron parte personal del Centro de Información Judicial (CIJ) del Ministerio Público Fiscal y especialistas de Delitos Informáticos de la fuerza porteña.

La causa es investigada por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 35, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, quien tratará de determinar si se trató de un caso aislado o si el hombre usaba el gimnasio como excusa para conocer menores y seducirlos. No descartan que haya más víctimas.

