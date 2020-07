Silvia Diana, si de impresentables hablamos …

La concejal de Juntos por el Cambio Silvia Diana, vuelve a demostrar con sus afirmaciones que es una improvisada en la política y que subestima la inteligencia de los vecinos cuando critica lo que ella no respeta.

Diana a la fecha no se ha tomado el cargo con seriedad y a pesar de ser abogada, no tiene problemas en ser parte de quienes violan la Ley y el Decreto presidencial, con lo cual, no lo cumple, pero critica la forma en que se realizan los testeos, convengamos en que el problema de Avellaneda es que el intendente Jorge Ferraresi ha permitido que muchos comercios sin estar habilitados trabajen y que muchos sin ser trabajadores esenciales circulen por el partido, incluyendo colaboradores de la concejal.

Cómoda con un sueldo en el que no tiene que demostrar ser eficiente, la concejal solo debe interpretar los libretos que le bajan desde su espacio político y está claro que no le importa hacer el ridículo.

Cuando compara el procedimiento de Avellaneda respecto a los casos de COVID-19 con el que realiza el Gobierno de la Ciudad, afirma hechos que no son del todo ciertos y eso es mentir o ser ignorante, no sé qué es peor en una concejal, por ejemplo, dice que en Avellaneda no se aislan los presuntos casos de COVID, mientras que en CABA sí se hace y son alojados en hoteles, desconozco si esto lo dice por las noticias de la televisión, porque se lo bajan así o simplemente porque no le importa mentir. El porcentaje de aislados en hoteles es muy bajo y el mayor número son aislados en lugares del tipo refugios que distan mucho de la comodidad de los hoteles que se mostraron por los medios grandes.

Vuelve a mostrar o tener información ya vieja o simplemente hablar por hablar al asegurar que el grupo de asesores del presidente son todos médicos, algo que no es cierto y que contrasta con las últimas declaraciones de por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri, dos políticos con gestión ejecutiva a diferencia de Diana que recién asume un cargo político inferior, sin mérito alguno y por lo visto sin ganas de aprender y mejorar.

Reclama que vuelva a funcionar el HCD, ya que se paró todo, que el ejecutivo no responde a sus requisitorias, que no se reparte la asistencia en las escuelas, que piden informes de salud y no los responden y que quieren hablar de la seguridad porque no se ve un solo patrullero y aumentaron los robos, sin esto ellos no pueden hacer su aporte?? Digo, Silvia Diana es o se hace?, que aumentaron los robos es evidente, no dice nada nuevo, pero es la misma abogada que les mintió a los vecinos en la cara en el Comite de la UCR de Gerli cuando se trató el tema de la inseguridad, en ese momento, sin cargo alguno se había comprometido a elaborar una denuncia formal en la justicia por su condición de abogada, denuncia que nunca formalizó al igual que suelen hacer sus referentes políticos Fernando Landaburu y Luis Otero, dos impresentables tira bombas mediáticas, pero sin valor para firmar una denuncia, digo, si tienen las soluciones, si saben todo lo que dicen saber, ¿prefieren ser cómplices de los delincuentes? o sus apariciones y denuncias mediáticas son parte de la rosca política donde tiran piedras haber si reciben algo por sus reclamos.

Le pido a usted y a su espacio que demuestren ser un cambio, que hagan una oposición seria, hay cientos de motivos para criticar la gestión y decenas para denunciarlos donde corresponde, deje de comportarse como una impresentable, respete la cuarentena y deje de lado el clientelismo, usted y Diego Thomas son oportunistas más que solidarios, esperan bolsones de alimentos del municipio para entregarlos como aportes propios, engañando a los vecinos más necesitados y para peor, tienen que ir ellos a buscarlos, todo mal, de última vayan y repartan ustedes ya que no van a cumplir con el aislamiento.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw