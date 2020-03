Silvia Diana, mentiras y pavadas de la concejal de Juntos por el Cambio

Ya de a poco, van asomando los políticos de la oposición que representan a la coalición de Juntos por el Cambio, ahora el turno de salir a hablar de lo que no saben le llegó a la nueva concejal Silvia Diana.

Abogada, con especialización en administración, poco y nada entiende de los factores que inciden en la inseguridad, por eso resulta muy llamativo que alguien profesional tenga una actitud temeraria al momento de dar una entrevista sabiendo que su nuevo trabajo como política la expone ante los ciudadanos, veremos si como concejal cumple con sus promesas y obligaciones o defrauda como la ha hecho con muchos vecinos que confiaron en ella cuando hacia campaña política.

Ha mentido en su compromiso por la inseguridad y ha faltado a la «honestidad» moral, cuando ella misma reconoció en una reunión por seguridad, que usurpadores de una casa de un familiar, fueron «apretados» para retirarse, celebrando el hecho ya que la medida judicial suele demorarse, para que se entienda, los usurpadores cometieron un delito, pero en gente que forma parte del derecho, si vas a hablar de ética, el ejemplo empieza por casa.

Algunos pasajes de sus tristes declaraciones:

“El oficialismo se queja porque les mandaron cinco patrulleros menos, es una barbaridad. Hablamos con comisarios y nos dijeron que los coches están pero que el Municipio no les mandó la plata de la nafta”

Dicen que el pez por la boca muere, es de una enorme irresponsabilidad minimizar 5 patrulleros menos, ya que son 10 efectivos patrullando, que pueden realizar tareas de prevención o de apoyo en caso de necesitarse la presencia policial, quizás por su propia ignorancia desconozca que incluso en países desarrollados 5 patrulleros en un distrito es un número que nadie desprecia.

Sería muy interesante saber qué Comisarios se reunieron con ella y le confiaron que el municipio no les mandó el dinero, ya que el procedimiento de carga de combustible de los móviles no se maneja de esa forma.

“La respuesta del Municipio hacia la gente es poner alarmas vecinales y eso es algo que claramente no funciona. Entiendo que ellos tampoco pretenden tener problemas de inseguridad y que la Tercera Sección está desmadrada, pero hay que tratar de solucionar esto de manera urgente”, subrayó.

Una vez más sola deja en evidencia que opina de un tema del que no tiene la menor idea, la inseguridad no se mejora con más patrulleros o policías como si fuera magia, sino con inteligencia, algo en lo que el municipio y oposición comparten ignorancia, para que se entienda, si a los municipios que eran de Cambiemos se les brindó recursos, es lógico que se reclame la misma colaboración para Avellaneda, pero ese refuerzo no es la solución al problema.

Cuando reconoce que la Tercera Sección electoral está desmadrada, parece olvidarse que su espacio político ha sido el gran responsable de generar las condiciones para un aumento de la inseguridad, la gestión de Vidal y Ritondo triplicó las muertes diarias en la provincia de Buenos Aires, mintieron en la supuesta lucha contra el narcotráfico y gastaron millones en publicidad para minimizar la realidad y la mala gestión.

Sería muy interesante que la concejal Diana hable con la verdad a los vecinos, es muy feo arrastrar mentiras de campaña y continuar en esa línea.

Creo que hay un problema de quien manda y las fuerzas policiales son verticalistas, necesitan de un jefe claro”

Menos mal que la concejal es «especialista en derecho administrativo», algo que no me consta, pero de ser así, es curioso que en una entrevista a un medio diga «creo que», en primer lugar no hay un problema de quien manda porque son distintas jurisdicciones, distintas fuerzas de seguridad y dos ministerios dependientes de ejecutivos diferentes, si no puede discernir eso, se le olvidó lo que se supone estudió y asimiló en la carrera de abogacía.

En lo personal, he tratado a la concejal en reuniones con vecinos y nunca demostró compromiso o iniciativa para hacer lo correcto, obvio que siempre es más cómodo ir por la denuncia mediática, por el oportunismo político, por dar entrevistas a medios con pauta que no van a preguntar nada y así brindar una entrevista guionada sin relevancia para los vecinos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw