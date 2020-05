Siguen las quejas de policías en Avellaneda a sus jefes

Y en Avellaneda se quejan los vecinos por la inseguridad y los policías por las condiciones de trabajo, fuimos el único medio que hace tiempo advirtió sobre los errores del intendente Jorge Ferraresi al armar su gabinete luego de las elecciones, ascendió a dos funcionarios que no saben nada de seguridad, Mónica Ghirelli y Marcelo Rey.

Ambos han demostrado con los años en el área ser parte del problema y no de la solución, no tienen capacidad de gestión y mucho menos empatía con los vecinos producto de sus mentiras y de su sensibilidad para ofenderse, a esta mala elección se suma el pedido al Ministerio de Seguridad Bonaerense de que el jefe de Estación Avellaneda sea el Comisario Inspector Gregorio Martínez, quien ya venía con varias denuncias y no para de sumar criticas y reclamos.

En general los reclamos policiales a sus jefes suelen ser esporádicos y aislados, pero parece que en Avellaneda el malestar es muy grande y nadie reacciona, así, ¿se puede cuidar a los vecinos?