Sergio Berni, ¿podría ponerse a trabajar?

Mientras siguen matando vecinos, con una gestión que no arranca, que solo se dedica a pasear por los medios polmizando y opinando como si un militar médico fuera un estratega, pero se olvida que un militar no entiende, no sabe el trabajo policial, lo único coherente a la fecha de Sergio Berni como ministro de seguridad es que se rompió el cadena de mando, pero eso es consecuencia de la misma política que no respeta el orden policial, en la provincia de Buenos Aires y personajes que llegaron a Comisario General sin ningún otro mérito que ser conocido de …, señor Berni, usted no fue elegido para estar en los medios, ni para filosofar de la cadena de mandos y la seguridad no se mejora con el saludo uno al jefe, el respeto forma parte del orden, eso no se discute, pero también el respeto se gana con el trabajo y mucho más en la policía.

