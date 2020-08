Segundo día de paro en La Salteña

Por segundo día continuamos el paro en La Salteña reclamando que se mantengan la jornada de 3 turnos de 8 horas como históricamente se hizo en la planta de Burzaco y no dos turnos de 12 horas como pretende imponer el Gerente Gonzalo Cenoz amenazando con despidos masivos si los trabajadores no accedemos a su demanda. Ayer presentamos una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de La Nación (Adjunto) y hoy a las 13hs tendremos audiencia en el mismo ministerio con la intención de poder destrabar el conflicto. Nosotros somos de la cultura del dialogo, siempre consideramos que con esa herramienta se puede solucionar cualquier problema, por eso no aceptamos la prepotencia y la imposición.

Ayer el paro fue total. Los trabajadores del turno tarde llegaron a las planta a las 13:30, horario normal y habitual que desempeñan en sus funciones, pero la empresa, sin previo aviso formal, les informó en la puerta que se les cambió el horario y ahora deberían entrar más tarde y hacer turnos de 12 horas. Por lo tanto no los dejan entrar. Los trabajadores del turno mañana que estaban trabajando en la planta comenzaron un paro junto con la comisión interna reclamando que se pueda resolver el conflicto, que dejen entrar a los trabajadores a cumplir su turno habitual y que la empresa respete los derechos y condiciones de trabajo.

El paro continuó durante el resto del día con un acatamiento absoluto, no se escuchó el ruido de ninguna máquina dentro de la planta. Sin embargo la empresa se niega a dialogar manteniendo su prepotencia de querer imponer de forma unilateral e inconsulta este cambio de horarios que implica no solo un cambio en las entradas y salidas de trabajadores sino que también implica un aumento de las horas de la jornada laboral.

Si se hacen 2 turnos de 12 horas, como propone la empresa, 150 trabajadores nos vamos a cambiar en un vestuario para 25 personas, y vamos a tener que comer en un comedor en donde entran 15 mesas. Por lo tanto este sistema de turnos que quiere imponer la empresa, no solo es inhumano porque trabajar 12 horas diarias implica un castigo físico que podría generar enfermedades a largo plazo, sino que es peligroso en este contexto de pandemia donde se debe guardar el distanciamiento social a través de protocolos que no serían viables con este esquema.

Además desde Marzo que la empresa viene postergando la discusión de paritarias por lo que estamos atrasados en nuestra situación salarial.

La Salteña está ubicada en el polo industrial de Burzaco y es parte del grupo Molinos Río de La Plata perteneciente a Perez Companc.