Sebastián Vinagre el hipócrita de Juntos por el Cambio

Cuando uno cree que el concejal de Juntos por el Cambio Vinagre no puede superar el ridículo, el hombre se supera y sale con una de sus ridículas apariciones en la «prensa» que pauta mediante le da espacio a los políticos impresentables de Avellaneda.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio de Avellaneda, Sebastián Vinagre, adelantó que enviarán un pedido formal para que el Concejo Deliberante. Además, consideró que se tiene que volver a abrir la actividad económica, tomando todos los recaudos necesarios, porque “va a pasar mucho tiempo hasta que haya una vacuna”.

“Es necesario volver a sesionar y ya se lo expresamos de forma verbal al presidente del Concejo, Hugo Barrueco, y vamos a elevar una nota con un pedido formal para el inicio de las actividades deliberativas, tomando todos los recaudos necesarios”.

Bueno si hay alguien de quien uno no esperaba impulse la vuelta a las sesiones es justamente Sebastián Vinagre, quien en sus años de político se destaco en ser record en no concurrir a sus labores, incluso fue el único concejal en la historia del poco Honorable concejo deliberante en tener inasistencia perfecta y que se tratara su expulsión por no justificar las inasistencias, mientras que se lo veía pasear por los bares aledaños a la Plaza Alsina o estacionando su VW Vento en cualquier lugar abusando de su placa de concejal.

Continuando con las declaraciones hipócritas Vinagre dice estar preocupado para que se reactiven las actividades comerciales, más daño a los comercios de Avellaneda causó el macrismo que la cuarentena salvo pocas excepciones, en esa época Vinagre no iba al HCD, no pedía por el cierre de comercios y sus negocios familiares iban como siempre sin preocupaciones.

Estimado Sebastián, ya es hora de madurar como hombre, de tener un mínimo de respeto por los vecinos, más por los que no te votaron, dicen que del ridículo no se vuelve, pero vos siempre volvés por más.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw