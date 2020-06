La delegada de COTO, Natalia Galeano, calificó de «desesperante» lo que ocurre en la cadena supermercados con más contagios y sostuvo: «Se tapan los casos y amenazan a los compañeros que están en grupos de riesgo para que retomen sus tareas».

Natalia Galeano, delegada COTO Flores, habló sobre la situación que sufren de los trabajadores de la cadena en el contexto de Coronavirus luego de que se viralizara lo que ocurrió la semana pasada en la tienda de Lanus, que derivó en un escándalo mediático con la mano derecha de Alfredo Coto.

«En Capital somo casi 5 mil trabajadores en completo abandono. La avaricia de la empresa pone en riesgo la salud pública», aseguró Caleano en declaraciones a FM La Patriada.

«Si COTO es la cadena que tiene más contagiados, es porque las cosas no se están haciendo bien» agregó la delegada, y especificó: «Se tapan los casos y amenazan a los compañeros que están en grupos de riesgo para que retomen sus tareas».

«A los que denunciamos nos persiguen y hasta nos golpean, como en el caso del compañero Héctor Castro», sostuvo Galeano.

Además dijo que no tiene respaldo del Sindicato y apuntó contra el referente gremial de la firma: «Ramón Muerza a la cabeza y los delegados subordinados, que no son compañeros nuestros, no aparecen en ningún lado y supuestamente deberían defendernos».

«La situación en COTO es desesperante» añadió y remarcó que los empleados están «en completo abandono».

Por último, Galeano relató lo que se vive en la tienda de Flores, en la que cumple funciones: «La empresa nos aísla, nos hostiga, nos amenaza, nos persigue. En mi sucursal bajaron línea a mis compañeros que no hablen conmigo por el video que se viralizó en el que contaba lo que pasaba».