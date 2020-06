Salón Unisex LY, violación de cuarentena y aislamiento social en Avellaneda

Y a veces un simple post revela que muchos no entendieron nada, que los mismos que se enojan con la extensión de la cuarentena son los responsables de que la misma siga, porque no han cumplido los cuidados y los protocolos, existe un gran número de ignorantes que creen que empatía es aplaudir al que viola la Ley, pero son los mismos que piden mano dura.

En esa incoherencia que solo puede tener arraigo en cabezas poco cultivadas y sin formación profesional, aplauden al infractor y al delincuente que si es simpático no puede ser malo, las leyes, las normas son para cumplirse, acá no se trata de juzgar si una persona es buena, mala, linda o fea, se trata de ser responsables, pocos de los que avalan romper la cuarentena parecen haber leído bien el post.

Mientras todos los medios, hasta los opositores hablan de terminar con los cuestionamientos y comenzar una cuarentena estricta para terminar con esto, algunos cabeza hueca dicen no estar en libertad.

Si quieren informarse sobre el Decreto Ley 297/20 y la infracción a los Art. 205 y 239 C.P. usen el Google, para algo productivo.

Y la gente sigue siendo irresponsable, mentirosa y ambiciosa, meses violando la cuarentena y se ofenden, los casos de contagio aumentan, Salón Unisex Ly, Heredia 1676, Gerli, atienden a persiana baja desde hace meses, ¿es culpa de la peluquera? Sí en parte, por abrir, por viajar sin respetar el Decreto de Aislamiento Social, no se trata de una persona dentro de los trabajadores esenciales, pero en la irresponsabilidad es compartida por los dueños del local, por los clientes, que se arriesgan no solo a contagiarse ellos sino también a su entorno, vine advirtiendo sin mencionar puntualmente no por cobarde o cagón, yo no soy el que está en falta, yo no soy el que miente, hubo dos casos de familiares de clientes con síntomas, parece que hay gente que tiene mala memoria, puedo escribir porque quienes me conocen saben que no miento, que puedo caer bien o mal, pero eso es otra cosa, yo a diferencia de muchos comerciantes no le debo nada al Estado, hago facturas y pago los ingresos brutos, no tengo doble vida, ni doble discurso, tampoco una mentira de 7 años, personalmente me tienen podrido los que se quejan de los contagios y la cuarentena pero después van escondidos a la peluquería un poco de coherencia ridiculos. En la misma condición están algunas barberías de la zona, con lo cual hay muchos irresponsables en Gerli. Si me van a putear den la cara, así, si se enferman les recuerdo que eligieron tomar una posición, ya la otra vez hubo ridículos que quisieron negar la muerte de un político de Gerli diciendo que no murió de COVID y que estaba mal informado, bueno sigo esperando que refuten la fuente, de paso les recuerdo que todos los medios pubicaron días después su muerte por COVID y nadie lo desmintió, ¿raro no?, les recomiendo que no me hagan chicanas porque van a quedar mal parados. Por las malas a mí no me van a correr, mucho menos si hablan de mí, hagan un club de los desenmascarados.

