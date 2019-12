Salió «Sin Quebrarse», la canción-videoclip de No Nos Cuenten Cromañón

No Nos Cuenten Cromañón tiene planificadas diversas actividades para el 15 Aniversario, siempre con el objetivo de que Cromañón no se repita NUNCA MAS. Es necesario que el debate sobre las causas que provocaron la tragedia siga abierto y, de esta forma, no se vuelvan a cometer los mismos errores.



Actividades 2019

I) El Acto de Aniversario de la Tragedia, canal para mantener viva la memoria a través de un sentido homenaje. Por este acto ya pasaron artistas como Ojos Locos, El Bordo, La Beriso, La 25, Dancing Mood y más. Entre los números musicales, se

desarrollan otras actividades relacionadas con el arte tales como pintura, fotografía, poesía; así como también discursos alusivos de Sobrevivientes y Familiares.



II) “Sin Quebrarse”, es la canción escrita por un Sobreviviente especialmente para esta ocasión y será interpretada por decenas de artistas de diferentes géneros de nuestra música en un videoclip. En la grabación participaron Mimi Maura, Lito Vitale, Alejandro Lerner, Sebastían Mendoza, Laura Miller, Kevin Johansen, Peteco Carabajal, Javier Calamarlo y más.



II) Libro: NNCC se encuentra en proceso de desarrollo de su primer libro, que

será presentado a principio del próximo año. La realización se encuentra a cargo del

prestigioso periodista Bruno Larocca.



III) “Otras Voces”, es un ciclo de entrevistas cortas, donde interactúan con diferentes figuras, tales como Periodistas, Artistas, Deportistas, Políticos, etc. Su objetivo es mostrar y comparar como impactó Cromañón durante estos 15 años, desde la visión de personalidades que pertenecen a distintos ámbitos.



IV) NNCC realizamos habitualmente charlas en Colegios Secundarios y Universidades, así como también siempre la predisposición a colaborar en Trabajos Prácticos y entrevistas.No Nos Cuenten Cromañón

