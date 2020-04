Salió de la cárcel por el COVID-19 y a las pocas horas robó en Almagro

Este miércoles 29/04 se conoció que un delincuente que había sido liberado por el coronavirus del penal federal de Marcos Paz fue arrestado por robo a las pocas horas. Aseguran que al ser demorado por los policías, el acusado los increpó y gritó: «¡Qué me importa que me lleven preso! Ayer salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus. Llevame, igual mañana me voy de nuevo».

La excarcelación de presos es el tema principal de estos días. Debido a la pandemia de COVID-19, se puso en tela de juicio el otorgamiento de prisiones domiciliarias para algunos reclusos.

A través de las redes sociales y mediante cadenas de WhatsApp, con repercusión en medios de comunicación, se convocó a un ‘cacerolazo’ contra estos beneficios de prisión domiciliaria dictaminados por el juez de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Horacio Violini, quien aceptó durante los últimos días el pedido de más de 2.300 reclusos y firmó su liberación.

El periodista Jonatan Viale lo publicó en su cuenta de Twitter y generó repercusión por los dichos del delincuente.

El hombre fue detenido por robo en una heladería en Yatay y Yerbal, en el barrio porteño de Caballito, y fue capturado por la Brigada de Sustracción de Automotores. Una empleada del local denunció que le habían sustraído la recaudación del día.

Tras revisarlo en presencia de testigos, los efectivos policiales le encontraron un papel que indicaba que había salido del penal de Marcos Paz el martes 28/04 a causa de la pandemia. En su poder tenía 620 pesos en efectivo.

Viale aseguró que al ser demorado por los policías, el acusado los increpó y gritó: «¡Qué me importa que me lleven preso! Ayer salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus. Llevame, igual mañana me voy de nuevo«.

Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, el hombre cumplía una pena junto a otro grupo (que también habría sido liberado) por la misma razón, robo en poblado y en banda. Entre sus antecedentes figuran más de quince causas entre ellas robo a mano armada y lesiones, registradas penalmente en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019.

El caso quedó en el Juzgado Criminal y Correccional Número 57 del Doctor Vázquez y ante la Secretaría 61 de la Doctora Galetti, quien ordenó la inmediata detención y traslado del imputado a la comisaría de la zona, donde quedó detenido a la espera de las actuaciones judiciales de rigor.