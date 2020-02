Rubén Conde, para usted el silencio es salud

El aprecio personal por Rubén Conde, no me limita a que en lo profesional deba definirlo como un político más de los que con cara de nada y piedra opinan sobre temas en los que nunca hicieron nada bueno por los vecinos.

Tal vez obligado por los «acuerdos» para pertenecer a Juntos por el Cambio, hoy se publica en un medio zonal opiniones del concejal por Avellaneda, respecto a la inseguridad.

“Si uno se mueve por los diferentes municipios y hace una hora en auto, te cuesta encontrarte con una patrulla. La inseguridad no se vive solo en Avellaneda, sino que es un problema de todo el Conurbano. Hay una clara demostración de la falta de presencia policial en las calles”

Esto que relata en concejal es una verdad a medias, cuando gobernaba María Eugenia Vidal, pasaba exactamente lo mismo y en municipios como Quilmes, gobernado por Martiniano Molina, quien a pesar de contar con refuerzo de efectivos y móviles, además de un importante número de efectivos federales, no pudieron bajar la tasa de delitos, uno de los factores de su derrota electoral.

Hoy la situación se agrava por el hecho de que los recursos dejados por el gobierno de Vidal son escasos y con problemas en el suministro de combustible, algo que se trata de ocultar pero que es una realidad.

“Hoy hay una disputa entre los diferentes poderes, donde no está claro el rol del accionar policial, y eso repercute directamente en que haya un montón de zonas con poca presencia policial“, criticó el concejal opositor, antes de indicar que es una cuestión que no debe quedar sujeta al debate partidario: “Lo vemos con preocupación, pero sabemos que no es un tema para politizar”.

Una enorme PAVADA me extraña Rubén que caigas en el discurso político falaz, poco tiene que ver la lucha de poder con el trabajo policial, más cuando se trata de dos ministros con fuerzas policiales distintas, lo que no es un motivo para endilgarle a la disputa política que tiene que ver más con egos personales que con la conducción de las fuerzas de seguridad, ¿qué tiene que ver los conceptos de Berni o Frederic con la presencia policial?.

Le recuerdo a Conde que puedo señalarlo y achacarle el no haber hecho nada en concreto por mejorar la seguridad de los vecinos de Avellaneda a los que les mintió descaradamente en campaña prometiendo impulsar las denuncias.

Conde deberá elegir entre seguir siendo un títere de un grupo de impresentables que representan el espacio político de Juntos por el Cambio o irse como un concejal honorable con mandato cumplido si no tiene un espacio para renovar, entonces sabremos qué impulsa a Conde, si la política útil o seguir chupando de la «teta del Estado».

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw