Robaron su auto y lo recuperó al enterarse que lo vendían en Internet

En el posteo, el vendedor detallaba que contaba con cédula, seguro, verificación técnica vehicular y hasta grabado de autopartes, pero aclaraba que él no era el titular del rodado.

Un vecino de la localidad de Loma Verde, en el partido de Escobar, vendía o permutaba un Renault Kwid negro modelo 2018, con 27 kilómetros de uso, levanta cristales eléctricos, alarma y airbag, según se leía en la descripción.

En el posteo, el vendedor también detallaba que contaba con cédula, seguro, verificación técnica vehicular, grabado de autopartes y la publicación contaba con siete fotos del vehículo.

No obstante, aclaraba que él no era el titular del rodado, sino que el mismo figuraba en Capital Federal y no lo conocía: “No tiene denuncia de venta ni nada. El auto figura activo y actualmente con una deuda de 12 mil de patentes y 25 mil en multas”, añadía.

Tras varias averiguaciones, uno de los interesados llegó a la dueña del rodado, se contactó con ella y le hizo por privado varias preguntas para conocer el estado del vehículo. La mujer, de 32 años, se sorprendió ante la consulta ya que ladrones armados le habían robado ese auto en abril del año pasado, cuando circulaba por Villa Lugano.

Posteriormente, al ver la publicación, corroboró que efectivamente era su auto y realizó la denuncia correspondiente. El caso recayó en la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 16, a cargo de Mónica Cuñarro.

La fiscal ordenó concretar una compra simulada para acceder a la ubicación del vehículo y de sus vendedores, quienes podrían ser los autores materiales del robo. En consecuencia, oficiales de la División Brigadas de Prevención de la Comisaría Comunal 8 de la Policía de la Ciudad realizaron un procedimiento encubierto.

La brigada pactó entonces un encuentro en una estación de servicio ubicada en el cruce de la Ruta N° 9 y la avenida 25 de mayo, en la ciudad de Belén de Escobar y cuando llegaron al lugar, los dos ocupantes del Renault Kwid fueron interceptados y detenidos.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia de la Comisaría Comunal 8 de la Policía de la Ciudad, al igual que el rodado y quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 40, de la doctora Paula González.