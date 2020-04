Ripoll / Pacagnini: «Es grave que no haya médicos terapistas»

Ante el reconocimiento de Carlos Bianco, Jefe de Gabinete bonaerense, al hablar de «un cuello de botella» en cuanto a médicos terapistas ya que necesitan sumar 500, pero se anotaron apenas 52 de adultos y 32 pediátricos; la enfermera y dirigente de izquierda, Vilma Ripoll (MST-FIT Unidad) afirmó: «Lo que no dice el gobierno de Kicillof es por qué no consiguen profesionales. Y es que, como dijo la médica en la carta al presidente, ‘amar lo que hacemos no es sinónimos de caridad’. Urge una respuesta presupuestaria oficial para que los médicos acepten ir a trabajar en semejante trinchera, hoy sin garantía de protección, sin respiradores suficientes ni estabilidad laboral. Hay que crear las condiciones para incorporar terapistas. ¿Quiénes va a manejar los respiradores y los pacientes más graves, si no?»

El dirigente de CICOP y el MST, Guillermo Pacagnini, planteó: «Que lo sepa el gobierno, somos trabajadores, no sacerdotes ni mucho menos superhéroes. Lo venimos alertando desde hace mucho tiempo, se necesita un aumento real de salarios, con cláusula gatillo y condiciones laborales que garanticen plena bioseguridad. Solo así será posible incorporar el recurso humano necesario ante la pandemia».