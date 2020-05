Ricardo Lorenzetti: «En boca cerrada no entran moscas»

No me queda claro si el Juez Ricardo Lorenzetti, aburrido por la cuarentena hizo declaraciones al respecto a un medio o si fue entrevistado y por el mismo motivo accedió a hacer declaraciones, cuando dicen que los jueces hablan por sus fallos, aunque no es el caso de Lorenzetti que es afecto a salir en los medios.

Me voy a limitar a un mix de lo que el medio Infobae destacó de las declaraciones del ministro de La Corte Suprema de Justicia de la Nación:

“los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales”

“las medidas son válidas por la emergencia pero tienen que estar limitadas en el tiempo, no pueden ser un estado de excepción. Acá hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial, si la emergencia se prolonga en el tiempo ”.

Aunque destacó que “en Argentina se ha actuado dentro del Estado de derecho» reconoció que se está en una etapa de transición. “ La regla general hoy es que la limitación de la circulación y la limitación en las libertades tiene que terminar y enfocarse en los lugares donde se transmite el virus” , afirmó.

“En Argentina hay zonas donde no hubo casi contagio local y ahí no se justifica la cuarentena”, insistió en declaraciones a CNN Radio.

“Tenemos situaciones en todo el país donde se comenzó a liberar la cuarentena y se comenzó a trabajar. En la etapa que viene hay que concentrarse en los lugares de riesgo. Hay que salir de la cuarentena global e ir a una limitación específica en los lugares donde se expande el virus : el transporte público, los geriátricos, en lugares de extrema pobreza o donde es muy difícil el control del aislamiento”, añadió.

En este sentido, el miembro de la Corte Suprema agregó que está participando de foros internacionales en los cuales ya se está trabajando sobre el futuro y qué tipo de salida hay para el día después.

La economía mundial se ha parado y cómo se sale de esto. No vamos a poder volver a la misma economía de antes ”

Es común que los jueces y algunos fiscales se crean superiores al resto de la humanidad, a pesar de que en la historia Argentina, han sido en su mayoría abogados los que han tenido los peores gobiernos y o gestiones, al conocido axioma de que hay una mitad de la biblioteca en una posición y otra mitad en otra, debemos sumar las expresiones errantes de algunos de ellos entre los que se encuentra Lorenzetti.

Cuando hace referencia a la cuarentena o aislamiento social, destacando que los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales lo dice para la tribuna, cualquier estudiante de derecho aprende que las libertades y los derechos no son absolutos y si nos remitimos a eso de que los jueces hablan por sus fallos, Lorenzetti ha actuado muy distinto a lo que al parecer piensa, como si tuviera un chip para los medios y otro para el ejercicio de la magistratura.

Cuando afirma que las medidas son válidas por la emergencia, su opinión está en una delgada línea de lo ético y lo correcto para un magistrado de la Corte, que debería guardar silencio, porque en teoría podría surgir una presentación contra las medidas y en caso de tener que resolver la constitucionalidad, Lorenzetti debería excusarse por haber emitido una opinión al respecto, además de estar opinando si la medida al extenderse vuelve per se al gobierno democrático autoritario, de forma imprudente habla de algo mundial, cuando los jueces deben enfocarse en hechos concretos y no en suposiciones o por lo menos es lo que ellos mismos enseñan, pero no practican.

Su poca cercanía al ciudadano común, hace años que se rodea de empresarios millonarios, funcionarios influyentes, políticos en ascenso y una élite social, lo traicionan y vuelve la idea contradictoria que hace ruido, hay que terminal con las limitaciones a la circulación y a las libertades??, Lorenzetti como muchos ególatras cae en sus propias falacias, digo yo, si levantada la feria judicial yo voy a conocer su despacho, puedo hacer uso de mi libertad de circulación y mi derecho a peticionar ante las autoridades consagrado en el Art. 14 de la Constitución Naciona?, seguro que no, y aunque lo exponga a los policías que lo custodian las opciones serán volverme sobre mis pasos o esa libertad limitada para pasar al despacho, pasará a una privación de la libertad. Y es un ejemplo tonto, acá señor Lorenzetti por si no se enteró hay personas que por mensajes irresponsables se mueren y matan por contagio.

Como ciudadano le pido que demuestre en sus fallos que está en el lugar que se merece por capacidad y no por ser obsecuente de los poderosos, que esa igualdad es para todos y no para algunos.

Creo que nadie es tan tonto para que usted baje del púlpito académico para explicar que hay que salir gradualmente y limitar solo los lugares vulnerables, que son los de bajos recursos, usted por su cargo y posición social debería ser más respetuoso del pueblo, usted que entiende mejor que nadie las diferencias entre la atención médica a la que accede un pobre y alguien como usted. Por si se le olvidó, cuando usted protagonizó un choque con su auto en el que murió el joven Alejandro Buffet en Rafaela, dicen, que usted le dijo al director del hospital «hay que llevarlo al mejor sanatorio de Rafaela», con lo cual usted sabe muy bien que no todo es lo mismo.

Hay que dejar de ser mediocre con título y dinero, muchos abogados hoy se quejan de que no llegan a fin de mes, pero muchos cuando por X motivo su cliente no puede pagar ni se interesan y le dicen que es su problema, todos son medidos cuando la necesidad es ajena.

Ya que al parecer el Juez de La Corte tiene tiempo para entrevistas y reuniones para charlar del COVID y los gobiernos, le recuerdo que La Corte que integra ha privado a miles de ciudadanos de revisión de causas donde se rechaza abusando de un artículo que lo permite, pero que debería según su línea de pensamiento tener limitaciones.

Personalmente no me parece ético que un miembro de la Suprema Corte haga declaraciones periodísticas de cuestiones que podrían llegar al órgano para ser evaluadas y si como dicen sus intenciones hoy son más políticas que judiciales entonces renuncie y sea feliz, Dios y la Patria se lo van a agradecer.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw